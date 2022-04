Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (22.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Stimmung bei den Anlegern kippe zum Wochenausklang und der Gesamtmarkt lege am Freitag den Rückwärtsgang ein. Auch Luxusgüter-Aktien würden nach den Umsatzzahlen von KERING für das erste Quartal am Freitag schwächer tendieren. Konkurrent LVMH mache nicht nur am heutigen Tag eine bessere Figur.Der französische Luxusgüterkonzern KERING habe den Umsatz im ersten Quartal zwar um mehr als ein Viertel gesteigert. Gebremst worden sei das Wachstum jedoch von den erneuten Lockdowns in einigen chinesischen Städten gegen Ende des Quartals, was v.a. die umsatzstärkste Marke Gucci belastet habe.KERING-Aktie sei am Freitagvormittag um 4,8% gefallen, LVMH um 1,2% und Richemont um 2,2%. Seit dem Hoch von knapp 800 Euro im vergangenen Jahr habe die KERING-Aktie 35% verloren. Dagegen habe die US-Bank JPMorgan LVMH auf "overweight" belassen. Vor Beginn der Quartalsberichtssaison würden die Marktdaten für Tequila, Scotch und irischen Whisky einen positiven Ausblick auf die europäischen Spirituosenhersteller erlauben, habe Analyst Fintan Ryan in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie geschrieben. Seine Präferenz gelte Pernod Ricard, Diageo und Campari. Der Luxusgüterkonzern LVMH habe derweil für seine Wein-und Spirituosensparte zuletzt über etwas schwächere Geschäfte berichtet, habe seine für die LVMH-Aktie zuständige Kollegin Chiara Battistini ergänzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: