Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

514,50 EUR +0,21% (30.12.2020, 14:05)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

514,70 EUR +0,37% (30.12.2020, 15:44)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (30.12.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) zu kaufen.Auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 habe die Corona-Pandemie die Geschäftsentwicklung der Konsumgüterunternehmen belastet. Bei Luxusgüterherstellern habe sich ein heterogenes Bild gezeigt. Auf den ersten Blick bestach die Entwicklung in China, die man vorschnelldarauf hätte zurückführen können, dass dort die Pandemie besser im Griff zu sein schien, so der Analyst der Nord LB. Allerdings habe sich gezeigt, dass sich der Konsum vor allem regional verlagert habe. Nachdem auch Chinesen Fernreisen selten möglich gewesen seien, z.B. weil Flüge gestrichen worden seien, hätten sie vor Ort eingekauft. In Europa seien die Umsätze besonders in den Metropolen wie Paris oder London zurückgegangen. Anders in Festland-China: Dort habe die Nachfrage kräftig angezogen. Nur wenigen Herstellern sei es gelungen, diesen Cluster "Chinesischer Konsument" so stark einzugrenzen, dass man den Konsum mit dem Vorjahr vergleichbar habe messen können. So hätten LVMH (+68%) und Kering (+80%) mit starken Zuwächsen in China geglänzt. Beide Unternehmen hätten zudem weltweit von hoher Nachfrage nach Mode & Lederwaren profitiert.Durchgängig positiv hätten die Unternehmen über die Entwicklung des eigenen internetbasierten Handels berichtet, der in einzelnen Regionen, besonders in Nordamerika häufig Zuwächse von mehr als 100% erzielt habe. Ein Teil des gestiegenen Interesses dürfte auf die Schließung anderer Vertriebswege zurückgeführt werden können. Allerdings werde das jetzt erreichte Absatzniveau nach Abklingen der Corona-Pandemie kaum aufrechterhalten werden können. Gerade das Premiumsegment lebe vom Verkaufserlebnisvor Ort, das Händlern die Chance biete, weitere Artikel des Sortiments vorzustellen. Bei den FMCG allerdings dürfte später eine Phase intensiven Preiswettbewerbs die jetzt blendenden Margen erodieren lassen. Gerade Markenartikeln drohe dann ein Teufelskreis.Viele Unternehmen hätten das zurückliegende Quartal als Zeichen einer Erholung interpretiert. Allerdings dürfte bald Ernüchterung einkehren: Die hohe Bewertung von Unternehmen, die stark von der Expansion des Internethandels profitiert hätten, könnte schnell korrigiert werden. Für fünf Unternehmen laute das Rating von Rahlf "verkaufen". Potenzial sehe der Analyst bei den Luxusgüterherstellern Kering und LVMH. Eine Rückkehr auf den früheren Wachstumskurs zeichne sich bei HUGO BOSS dank der Expansion in China ab. Die Sektor-Einschätzung des Analysten laute unverändert "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE": Keine vorhanden.