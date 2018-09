Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

288,10 EUR -0,02% (18.09.2018, 17:35)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (19.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - LVMH: EMA 50 im Fokus - ChartanalyseDer französische Luxuskonzern LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser sei im Juli 2016 eine steile Rallyphase gestartet, die zu einem Allzeithoch bei 313,70 EUR geführt habe. Seit diesem Hoch vom 21. Mai 2018 konsolidiere die Aktie zwischen 313,70 und 278,90 EUR seitwärts. Am 7. September sei sie auf die untere Begrenzung zurückgefallen und danach leicht nach oben gedreht. Zuletzt habe sich der EMA 50 bei 293,93 EUR als zu hohe Hürde erwiesen.Wenn die LVMH-Aktie doch noch per Tagesschlusskurs über diesen EMA ausbreche, dann ergebe sich ein neues, kleines Kaufsignal. Ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 313,70 EUR wäre dann möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 278,90 EUR abfallen, wäre die Bewegung seit Mai 2018 eine Topbildung. Das rechnerische Kursziel würde dann bei 247,96 EUR liegen. (Analyse vom 19.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:288,10 EUR -0,19% (18.09.2018, 17:35)