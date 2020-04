Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (03.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.LVMH rechne aufgrund der Belastungen durch die Covid-19-Pademie (staatliche Restriktionen würden zur Schließung von Produktionsstätten und Filialen in zahlreichen Ländern führen) für das Q1/2020 mit einem Umsatzrückgang von 10% bis 20% (Vj.: 12,54 Mrd. Euro). Damit falle der Ausblick zwar unpräziser als der des Rivalen Kering (-13% bis -14% y/y) aus, liege aber ausgehend vom Mittelwert auf einem ähnlichen Niveau. Darüber hinaus sehe sich LVMH derzeit nicht in der Lage, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu quantifizieren. LVMH wolle seine Strategie fortsetzen, die auf die Entwicklung der Marken durch Innovationen und Investitionen ausgerichtet sei.Lusebrink reduziere seine Prognosen für 2020 (EPS: 11,14 (alt: 16,51) Euro; DPS: 6,00 (alt: 7,70) Euro) und 2021 (EPS: 14,57 (alt: 18,21) Euro; DPS: 7,00 (alt: 8,40) Euro). Mit Blick auf die sehr solide Bilanzstruktur (u.a. Gearing (Nettofinanzverschuldung zu Eigenkapital; Unternehmensdefinition): zum 31.12.2019: 16,2%) sehe der Analyst LVMH finanziell gut aufgestellt, um die Auswirkungen von Covid-19 zu bewältigen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die LVMH-Aktie. Das Kursziel werde von 480 Euro auf 400 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.04.2020)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:322,95 EUR -0,97% (03.04.2020, 11:45)