Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (03.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LVMH habe jüngst mit herausragenden Zahlen für 2021 die Anleger erfreut. Zudem seien die Aussichten für den Luxusgüter-Markt in diesem Jahr überaus gut. Kein Wunder, dass nun vermehrt Analysten auf den Plan treten und reihenweise ihre Kursziele für den Luxus-Titel erhöhen würden. Der Aktie helfe das heute jedoch nicht.Die britische Investmentbank Barclays habe jüngst das Kursziel für LVMH von 815 auf 880 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analystin Carole Madjo habe in ihrer aktuellen Studie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern überarbeitet und auf die in der vergangenen Woche vorlegten starken Jahreszahlen verwiesen. LVMH sei für 2022 außerdem gut aufgestellt, habe es geheißen.Noch optimistischer sei Bernstein für den französischen Luxus-Giganten. Das US-Analysehaus sehe die Papier von LVMH perspektivisch bei 889 Euro und habe zudem die "outperform"-Einstufung bestätigt. Nach der vollständigen Verschmelzung reife die Marke Dior heran zu einem weiteren Star im Mode- und Lederwaren-Portfolio des Luxusgüterkonzerns, habe Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. In dieser habe er seine Schätzungen wegen der zuletzt von LVMH vorgestellten starken Jahreszahlen angepasst.Und noch zwei Aspekte sprächen für den französischen Branchenprimus. Das Unternehmen habe aufgrund seiner herausragenden Marktstellung eine enorme Preissetzungsmacht, was in diesen Inflationszeiten nicht gerade unwichtig sei. Dazu komme, dass wohlhabenden Menschen hohe Preise nicht nur ziemlich egal seien, sondern sie exorbitante Preise vielmehr sogar sexy fänden. Psychologen würden dieses Phänomen damit erklären, dass ein hoher Preis das Selbstwertgefühl der Menschen steigere.Die LVMH-Aktie verliere am Donnerstag in einem schwachen Gesamtmarkt 1,5 Prozent auf 719 Euro."Der Aktionär" sei weiterhin optimistisch für seine Empfehlung LVMH. Das Unternehmen habe aus den dargelegten Gründen noch Luft nach oben, zumal auch das Chartbild überzeuge.Wer investiert ist, bleibt weiterhin dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. Kursziel: 850 Euro. (Analyse vom 03.02.2022)(Mit Material von dpa-AfX)