647,30 EUR +3,17% (01.09.2021, 14:59)



642,50 EUR +2,50% (01.09.2021, 15:14)



FR0000121014



853292



MOH



MC



LVMHF



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (01.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.China sei für LVMH der wichtigste Markt. So erziele der französische Luxusgüter-Konzern mittlerweile fast die Hälfte seiner Umsätze in Asien. Doch Mitte August habe der chinesische Präsident Xi Jinping von "Umverteilung" und "Regulierung" gesprochen und damit Luxuswerte wie LVMH auf Talfahrt geschickt. Heute könne die Aktie ordentlich zulegen - Grund sei eine positive Analystenstimme.Konkret habe das US-Analysehaus die Einstufung für LVMH auf "outperform" mit einem Kursziel von 843 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte das Papier des Marktführers im Luxus-Sektor noch rund 30 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die Luxusgüterbranche diskutiere derzeit über die Gefahr einer höheren Besteuerung von reichen Bürgern in China, habe Bernstein-Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Allerdings wären davon nicht alle Waren gleichermaßen betroffen. Er glaube nicht, dass es zu stark störenden Maßnahmen durch die chinesischen Behörden kommen werde.Die LVMH-Aktie gewinne am Mittwoch dank des positiven Votums rund vier Prozent und notiere bei knapp 650 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link