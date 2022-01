Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

700,30 EUR -0,53% (21.01.2022, 10:43)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

699,90 EUR -0,57% (21.01.2022, 10:33)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (21.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die LVMH-Aktie sei nach wie vor in einer Konsolidierungsphase. Auch zum Wochenausklang würden sich die Anleger zurückhalten. Die Omikron-Variante und die in vielen Ländern hohen Inzidenzen würden auf die Stimmung drücken. Dabei seien die Aussichten für die Luxusgüter-Branche und vor allem für den französischen Branchenprimus gut. Den Optimismus würden auch die Analysten teilen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa habe das Kursziel für LVMH von 775 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die bisher veröffentlichten Kennziffern der Wettbewerber Burberry, Prada und Richemont ließen positive Rückschlüsse auf die anstehenden Jahreszahlen des Luxusgüterkonzerns zu, so Analystin Louise Singlehurst in einem aktuellen Ausblick. Ihre Prognosen für Umsatz und Ergebnis der Franzosen lägen jeweils über den durchschnittlichen Analystenschätzungen.Jefferies sei noch etwas optimistischer für den global agierenden Luxuskonzern, der hinter Weltmarken wie Louis Vuitton, Christian Dior, Moët oder Tiffany stehe. Das US-Analysehaus habe seine Kaufempfehlung bestätigt und sehe die LVMH-Aktie perspektivisch bei 825 Euro. Demnach hätte der Luxus-Titel noch rund 19 Prozent Aufwärtspotenzial.Die Aktien des Herstellers kostspieliger Champagner, Ledertaschen und Uhren seien quasi ein Muss für Investoren, die auf den Luxussektor setzen möchten, habe Analyst Flavio Cereda in einer Studie geschrieben. Der Unternehmenserfolg, die Reichweite und die Tiefe des Angebots rechtfertigten einen Aufschlag in der Bewertung. Die Papiere seien auch wegen des Ausbaus von Marktanteilen ein Kerninvestment im Sektor.Aus Sicht des "Aktionär" sind die aktuellen Notierungen Kaufkurse, so Carsten Kaletta. Luxusgüter stünden weiter hoch im Kurs - das würden auch die jüngsten Zahlen vom Schweizer Konkurrenten Richemont belegen. Dazu sei LVMH hervorragend am Markt positioniert und habe daher eine enorme Preissetzungsmacht. Und: Wer Luxus kaufe, dem sei der Preis ziemlich egal. Anleger, die auf ein frisches (charttechnisches) Kaufsignal warten, können nach dem Überwinden des GD50 (aktuell: 711,90 Euro) noch einsteigen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 21.01.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link