ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (20.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktie: Den Turbo eingeschaltet! AktienanalyseMit einem Plus von fast 15 Prozent gehört die LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in diesem Jahr zu den stärksten Werten im EURO STOXX 50, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Den jüngsten Turbo habe das Papier von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. nach überraschend starken Umsatzzahlen eingeschaltet. Dank guter Geschäfte mit Uhren und Schmuck habe der französische Luxusgüterhersteller seine Gesamterlöse im ersten Quartal 2018 um 13 Prozent auf 10,85 Mrd. Euro gesteigert. Experten hätten lediglich mit einem organischen Wachstum von neun Prozent gerechnet. (Ausgabe 15/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:279,90 EUR +0,61% (20.04.2018, 12:33)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:280,40 EUR +1,15% (20.04.2018, 12:38)