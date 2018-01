Die nächsten Berichte und Termine



Am 25.01.2018 veröffentliche LVMH den Konzernabschluss 2017 und am 09.04. werde bereits der Quartalsbericht für das erste Quartal 2018 publiziert.



Langfristige Chartanalyse der LVMH Aktie



Beim Blick auf den Chartverlauf der letzten fünf Jahre der LVMH-Aktie würden sich drei Phasen ausmachen lassen. Von April 2013 bis Ende 2014 sei der Wert verhältnismäßig wenig volatil zwischen den Marken 110,00 Euro und 130,00 Euro seitwärts gependelt. Mit Beginn des Jahres 2015 habe es der Wert geschafft, die obere Seitwärtszonenbegrenzung in Richtung 175,00 Euro zu durchbrechen. Infolgedessen habe eine erneute Seitwärtsphase mit leichter Abwärtstendenz eingesetzt und das Ausbruchsniveau sei mehrfach von oben getestet worden. Zu Beginn des Jahres 2017 habe der Wert einen erneuten Ausbruch aus der Seitwärtszone geschafft und bis auf eine kleine Konsolidierung zur Jahresmitte vorrangig im Trend aufwärts tendiert, wodurch Trendfolgetrades verschiedene Chancen erhalten hätten. Der aktuelle Schlusskurs zum Freitagabend habe knapp oberhalb von 240,00 Euro und somit rund 75,00 Euro oberhalb des Ausbruchsniveaus aus der genannten Seitwärtszone gelegen.



Als Kernunterstützung für weitere Käufe könnte die Marke von 225,00 Euro angenommen werden. Kurse oberhalb dieses Bereichs wären durchaus für weitere trendfolgende Trades prädestiniert, wobei weitere Bewegungshochs nicht ausgeschlossen seien. Sollte der Wert allerdings dauerhaft unter die Marke von 225,00 Euro absacken und folgend auch unter die Unterstützung von 215,00, wäre der Vorteil für Käufe prinzipiell relativiert und eine erneute Analyse wäre anzuraten. (Analyse vom 12.01.2018)



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (15.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Der Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton vereine die bekanntesten und umsatzstärksten Marken der Luxusgüterbranche. Dabei sei LVMH in die Konzernbereiche Wines & Spirits, Fashion & Leather Goods, Perfumes & Cosmetics, Watches & Jewelery, Selective Retailing und Other Activities segmentiert. Die Luxusgütergruppe habe ihren Konzernsitz in Paris und werde von CEO Bernard Arnault geleitet. LVMH habe im Jahr 2016 mit rund 70 Marken einen Umsatz von 37,6 Mrd. EUR und einen Jahresüberschuss von rund 4 Mrd. EUR erzielt. Der Konzern könne auf 3.948 Ladengeschäfte in 70 Ländern verweisen und beschäftige 134.476 Mitarbeiter.Weltkonzern mit weltbekannten Marken70 weltbekannte Marken würden zum Luxusgüterkonsortium gehören. Charakteristisch sei die jeweils eigene Stärke jeder Marke in ihrem jeweiligen Segment. Wer feiere, gönne sich vielleicht zu einem besonderen Anlass einen Champagner der Marken Dom Pérignon, Krug, Moet & Chandon oder Veuve Clicquot, einen Edelcognac der Marke Hennessy oder einen Wodka der Marke Belvedere. Als sehr bekannte Markennamen aus anderen Segmenten wären Louis Vuitton, Rimowa, Guerlain, Givenchy, Bulgari, und Christian Dior zu nennen. Luxusuhren, Luxusschmuck und Luxusreisen würden ebenfalls zum Portfolio des Konzerns gehören. Der neueste Erwerb sei die Colgin Cellars, ein Produzent von Rotwein aus dem kalifornischen Napa Valley.Umsätze in Europa, USA und Asien perfekt ausbalanciertVergleiche man die Umsatzstärke der einzelnen Regionen, befinde sich Europa mit 38 Prozent auf dem Spitzenplatz, gefolgt von Asien mit 33 Prozent und den USA mit 27 Prozent. Die höchsten Umsätze erziele das Segment Mode und Leder (Fashion & Leather Goods) mit einem Umsatzanteil von 34 Prozent. Das Segment Parfum und Kosmetik (Perfumes & Cosmetics) steuere 13 Prozent zu den Umsätzen bei und Wein und Spirituosen (Wine & Spirits) ebenfalls 13 Prozent.Details zur AktieAktuelle AnalysenDie Analysten von Barclays, Berenberg, Bernstein, Citigroup, Cedit Suisse, Deutsche Bank, Exane BNP, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, Maquarie, Morgan Stanley, RBC Capital, S&P Global, Société Générale und UBS hätten seit März 2017 Studien zur Aktie gefertigt. Von diesen 17 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 224,00 EUR (Macquarie vom 24.03.2017) und das höchste bei 277,00 EUR (Goldman Sachs vom 16.10.2017). Das Durchschnittskursziel liege bei 255,29 EUR. Lege man nur die drei Analysen aus dem Januar 2018 zugrunde, so läge das Durchschnittskursziel bei 266,66 Euro. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 239,90 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2016Bei LVMH bilanziere man jeweils zum 31.12. nach IFRS in Euro (EUR) und der Konzern wies für das Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz in Höhe von 37,6 Mrd. EUR aus. Das Ergebnis vor Steuern habe bei 6,469 Mrd. EUR gelegen. Das Ergebnis nach Steuern sei in Höhe von 3,981 Mrd. EUR festgestellt worden. Das Ergebnis je Aktie habe 7,92 EUR betragen. Im Jahr 2016 sei eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR je Stammaktie gezahlt worden und die Ausschüttungssumme habe insgesamt 2,0 Mrd. EUR begtragen. Der Konzern habe liquide Mittel in Höhe von 3,5 Mrd. EUR, Eigenkapital in Höhe von 26,4 Mrd. EUR und Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 31,719 Mrd. EUR ausgewiesen. Insgesamt habe sich daraus die Bilanzsumme in Höhe von 59,622 Mrd. EUR ergeben. Die Eigenkapitalquote habe bei 46,8 Prozent gelegen. Das Unternehmen habe laut Geschäftsbericht 134.476 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 bei 44,98 Mrd. EUR und 2019 bei 47,73 Mrd. EUR liegen. Das EBIT könnte 2018 9,04 Mrd. EUR und 2019 9,81 Mrd. EUR betragen. Der Gewinn je Aktie könnte sich gemäß der Prognosen 2018 bei 10,85 EUR und 2019 bei 11,85 EUR befinden. Die Dividende könnte 2018 bei 5,25 EUR und 2019 bei 5,60 EUR je Stammaktie liegen. Der Cashflow könnte sich 2018 auf 15,47 EUR und 2019 auf 16,48 EUR belaufen. Das Nettovermögen je Aktie könnte sich 2018 bei 63,78 EUR und 2018 bei 69,75 EUR einpendeln. Für 2018 werde eine Nettoverschuldung in Höhe von 6,59 Mrd. EUR prognostiziert und 2019 könnte diese sich auf 4,1 Mrd. EUR verringern.