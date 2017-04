ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (11.04.2017/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analystin Caren Ngo Siew Teng von S&P Global:Caren Ngo Siew Teng, Analyst von S&P Global, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Umsatzzahlen das Kursziel für die Aktie des Luxusgüterherstellers LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) von 198 auf 218 Euro.Sie habe nunmehr ihre Prognosen für den Umsatz des französischen Konzerns und für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr nach oben revidiert, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Das Handelsumfeld bleibe aber laut Aussagen des Managements unsicher. Zudem sei die LVMH-Aktie sei mit einer Bewertung ungefähr auf Augenhöhe zu Wettbewerbern bereits fair bewertet.Caren Ngo Siew Teng, Analyst von S&P Global, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die LVMH-Aktie bestätigt und das Kursziel von 198 auf 218 Euro angehoben. (Analyse vom 11.04.2017)Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:209,795 EUR -1,27% (11.04.2017, 15:02)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:209,80 EUR +1,13% (11.04.2017, 14:50)