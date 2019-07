Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

29,00 EUR -0,68% (25.07.2019, 16:45)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (25.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Ludwig Beck habe heute Zahlen für das 1. Halbjahr 2019 berichtet, die im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG ausgefallen seien. Mit dem Halbjahresbericht sei zudem zum ersten Mal eine detaillierte GuV sowie Bilanz ohne die Theo Wormland GmbH & Co. KG veröffentlicht worden. Die Gesamtjahresziele seien bestätigt worden.Der Nettokonzernumsatz (ohne Wormland) sei leicht um 0,6% auf 34,5 Mio. Euro gesunken (MONe: 34,8 Mio. Euro). Damit habe sich LUDWIG BECK im Einklang mit der Entwicklung des stationären Einzelhandels bewegt, der laut Textilwirtschaft 1% unter dem Vorjahr gelegen habe. Für Q2 impliziere dies einen knapp 3%igen Erlösrückgang. Das H1-EBIT habe sich auf 0,7 Mio. Euro reduziert (MONe: 0,8 Mio. Euro, H1 2018: 0,8 Mio. Euro). Ohne Berücksichtigung der gegenläufigen Einmaleffekte (IFRS 16-Anwendung: +0,4 Mio. Euro, Beratungsaufwand im Zuge der Wormland-Veräußerung: -0,5 Mio. Euro) hätte das Ergebnis jedoch auf Vorjahresniveau gelegen. Die bereits im Zuge der Q1-Berichterstattung avisierten negativen Effekte aus dem Verkauf von Wormland hätten zu einem Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von -17,0 Mio. Euro geführt, sodass LUDWIG BECK zum Halbjahr einen Konzernperiodenfehlbetrag von 17,2 Mio. Euro zu verbuchen gehabt habe.Für 2019 habe LUDWIG BECK seine Umsatz- und Ergebnisziele bestätigt. Dennoch würden sich aufgrund des nun erfolgten Ausweises von Wormland unter "aufgegebene Geschäftsbereiche" (Nettoebene) Änderungen zu den absoluten Zahlen aus dem Q1-Bericht ergeben. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche erwarte das Unternehmen jedoch unverändert einen Bruttoumsatz zwischen 94 und 98 Mio. Euro sowie ein EBT in der Bandbreite von 4 bis 5 Mio. Euro. Das Ergebnis aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen werde -17 Mio. Euro betragen, sodass 2019 in Summe mit einem Defizit in Höhe von 13,6 Mio. Euro (MONe) abgeschlossen werden sollte. Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten ihre Annahmen entsprechend adjustiert.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 35,00 Euro für die LUDWIG BECK-Aktie. (Analyse vom 25.07.2019)