Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

27,60 EUR +1,47% (11.12.2018, 09:04)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (11.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK), senkt aber sein Kursziel.Auch LUDWIG BECK müsse seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2018e nach einem verzögerten Saisonstart für die Herbst-Wintersortimente wegen des ungewöhnlich milden Spätherbstwetters nach unten schrauben. Allerdings würden die Anpassungen geringer ausfallen als bei den meisten anderen textilen Einzelhändlern. So rechne der Vorstand nunmehr mit Bruttoumsätzen von EUR 165 Mio. (zuvor: EUR 170 bis 180 Mio.) und einer EBIT-Nettoumsatzrendite von 3,0% (bislang: 3,5% bis 5,0%).Da die Finanzprognosen des Analysten bereits vor der Absenkung der Guidance tendenziell am unteren Ende der ausgegebenen Bandbreite gelegen hätten, würden die Anpassungen seiner Umsatz- und Ergebnisprognosen überschaubar ausfallen. Aus seinem dreistufigen DCF-Entity-Modell ergebe sich ein Zwölfmonats-Kursziel von EUR 31,30 (bislang: EUR 32,80) je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 28,00 entspreche dies einem erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 11,8%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link