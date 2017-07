Trotz des schwachen Marktumfeldes des ersten Halbjahres habe die LUDWIG BECK AG ihre Netto-Rohertragsmarge steigern können und beweise so, dass das Know-how aus dem Führen des Stammhauses in München auch auf die erworbene WORMLAND Gruppe übertragen werden könne.



Das H2 sei im stationären Einzelhandel stets deutlich stärker als das erste Halbjahr und im Zuge dessen habe das Unternehmen auch die eigene Prognose bestätigt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass ihre Prognosen von 178,90 Mio. EUR Umsatz und 6,17 Mio. EUR EBIT im Geschäftsjahr 2017 erreicht werden könnten. Sie würden ebenfalls ihre Prognose und das Kursziel von 30,50 EUR je Aktie bestätigen.



Vor dem Hintergrund des aktuellen Kurses vergeben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, der LUDWIG BECK-Aktie weiterhin das Rating "halten". (Analyse vom 27.07.2017)



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (27.07.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Die Konsumstimmung in Deutschland sei gegenwärtig äußerst positiv, dennoch schlage sich dies nicht direkt auf den stationären Einzelhandel nieder. So habe im H1/2017 der Textileinzelhandel abermals einen Umsatzrückgang von 3% hinnehmen müssen. Ursächlich hierfür könnten die sehr heißen Monate des H1/2017 gewesen sein, welche die Konsumenten dazu verleitet hätten, ihre Freizeitaktivitäten mehr auf alternative Aktivitäten zu lenken.Insbesondere in Großstädten sei der stationäre Einzelhandel weniger frequentiert worden als im Vorjahreszeitraum. Dennoch sei die Branche optimistisch, dass in H2/2017 die Rückstände wieder aufgeholt werden könnten. Dies sei unter anderem bedingt durch die Verteilung der diesjährigen Feiertage, welche den Kunden zusätzliche Freiräume für Freizeitaktivitäten und Konsum einräumen würden.Insgesamt setze sich jedoch der Trend der Vorjahre fort und der stationäre Einzelhandel müsse Umsatzrückgängen hinnehmen. Hintergrund dieser Entwicklung könnte neben den Wetterbedingungen auch die stetig stärker werdende Konkurrenz durch den Onlinehandel sein.Umsatzseitig habe der Konzern LUDWIG BECK einen leichten Umsatzrückgang um 3,0% auf 77,1 Mio. EUR verzeichnet (VJ: 79,5 Mio. EUR) und somit die Entwicklung des Gesamtmarkts widergespiegelt. Der Umsatzrückgang verteile sich gleichsam auf die Segmente LUDWIG BECK und WORMLAND. Jedoch hätten weitere positive Entwicklungen im Bereich des Online-Handels erzielt werden können und langfristig solle dieser Bereich auch konkret ausgewiesen werden.Darüber hinaus seien im Konzern durch eine Optimierung der Markenstruktur maßgebliche Verbesserungen erzielt worden. Das bedeute, dass ein tieferes Markenangebot von ausgewählten Kernmarken angeboten werde. Dies ermögliche erleichterte Einkaufstrukturen und darüber hinaus könnten Kunden auf ein tieferes Angebot bei beliebten Marken zurückgreifen.Auf Segmentebene zeige sich, dass entsprechend der Marktentwicklung das Segment LUDWIG BECK in Q2 einen EBIT-Margenrückgang von 6,8% auf 5,8% verzeichnet habe. Dementsprechend habe sich das EBIT von 1,6 Mio. EUR im Vorjahr auf 1,3 Mio. EUR reduziert. Konträr hierzu habe sich das negative Ergebnis des Segments WORMLAND deutlich von -0,8 Mio. EUR auf -0,5 Mio. EUR verringert. Dies sei unter anderem durch deutliche Kostensenkungen über eine Verschlankung der Führungsebene erzielt worden. Gleichsam werde versucht, weitere Synergien zwischen den beiden Segmenten zu heben. So seien bereits in H1/2017 die Bereiche Marketing und IT zusammengelegt worden.Der Prozess der Unternehmensverschmelzung und der Hebung aller Synergien stehe noch am Anfang und biete zukünftig weitere signifikante Potenziale. Auf Konzernebene habe das EBIT in Q2 trotz des leichten Umsatzrückgangs stabil auf 0,8 Mio. EUR gehalten werden können, was dementsprechend zu einer Erhöhung der EBIT-Marge von 1,9% auf 2,0% geführt habe.