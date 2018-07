Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (25.07.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) nach wie vor zu kaufen.LUDWIG BECK habe heute die Zahlen für Q2/2018 veröffentlicht, die umsatzseitig die Analystenerwartungen leicht verfehlt hätten, auf Ergebnisebene hingegen den Analystenprognosen entsprochen hätten. Die Ziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden.Wormland unter Branchentrend: LUDWIG BECK habe im 2. Quartal einen 4,5%igen (Netto-)Umsatzrückgang verzeichnet, der in erster Linie auf geringere Erlöse bei Wormland (Nettoumsatz -7,3% auf 14,1 Mio. Euro) zurückzuführen sei. Das Segment LUDWIG BECK habe mit 18,4 Mio. Euro rund 2% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Für das 1. Halbjahr 2018 ergebe sich damit ein Umsatzniveau in Höhe von 61,6 Mio. Euro (-4,9%), womit sich LUDWIG BECK schlechter als die deutsche Textilbranche (TW: -2%) entwickelt haben dürfte.Kostenpositionen erneut reduziert: Trotz der gesunkenen Erlöse habe sich der Rohertrag in Q2 aufgrund niedrigerer Preisabschriften um 30 Basispunkte auf 50,2% erhöht. Die anhaltend hohe Kostendisziplin LUDWIG BECKs habe zudem zu einer Senkung sowohl der Personalkosten als auch der sonstigen betrieblichen Aufwendungen geführt. Als Folge dessen habe das EBIT in Q2 2018 mit 0,5 Mio. Euro nur unwesentlich unter dem Wert des Vorjahres gelegen.LUDWIG BECK könne sich auch in Q2 dem allgemeinen Branchentrend nicht entziehen, habe aber durch die erfolgreiche Straffung seiner Kostenstrukturen ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen. Trotz des leicht gesenkten Kursziels von 34,00 Euro (zuvor: 35,00 Euro), das sich aus dem operativen Geschäft und dem Wert der Immobilie zusammensetze, ergebe sich insbesondere nach den Kurverlusten in den vergangenen Wochen ein attraktives Kurspotenzial.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die LUDWIG BECK-Aktie. (Analyse vom 25.07.2018)