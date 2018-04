Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

29,20 EUR +2,82% (25.04.2018, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

29,40 EUR +2,80% (25.04.2018, 15:13)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (25.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) nach wie vor zu kaufen.LUDWIG BECK habe heute die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht, die in Bezug auf den Umsatz rund 3% unter den Analysten-Prognosen gelegen hätten, beim EBIT jedoch seine Erwartungen erfüllt hätten. Zudem habe das Unternehmen die Ende März kommunizierten Gesamtjahresziele bestätigt.Vor dem Hintergrund der schlechten Witterungsbedingungen, die eine sehr schwache Nachfrage im Februar und März nach sich gezogen hätten, und trotz der Tatsache, dass das Osterfest dieses Jahr im März (Vorjahr: April) gelegen habe, sei der Umsatz (brutto) in Q1 um 5,5% auf 34,6 Mio. Euro gesunken. Die Erlöse des Segments Ludwig Beck seien auf 19,4 Mio. Euro (-6,7%) zurückgegangen, der Umsatz bei Wormland habe mit 15,2 Mio. Euro um 3,8% unter dem Vorjahresniveau gelegen.Trotz des geringeren Erlösniveaus sei der Rückgang des Rohertrages auf 13,1 Mio. Euro aufgrund eines gesunkenen Materialaufwandes geringer ausgefallen. Die Rohertragsmarge sei sogar um 40 Basispunkte auf 45,0% gestiegen. Darüber hinaus hätten gleichbleibende Personalkosten sowie sinkende sonstige Betriebliche Aufwendungen dazu geführt, dass das EBIT mit -2,6 Mio. Euro den Vorjahreswert fast erreicht habe.Das Jahr 2018 sollte trotz der aktuell verbesserten Erlössituation im April ein weiteres herausforderndes Jahr für den stationären Einzelhandel werden. LUDWIG BECK habe in diesem Zusammenhang den erwartet schwierigen Start in das Geschäftsjahr geliefert, habe aber mit einem erfolgreichen Kostenmanagement überzeugt. Trotz der Kurserholung in den vergangenen Wochen bestehe weiterhin deutliches Potenzial zu dem unveränderten Kursziel von 35,00 Euro.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätig seine Kaufempfehlung für die LUDWIG BECK-Aktie. (Analyse vom 25.04.2018)