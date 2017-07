Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen und erwirtschaftete im Jahr 2016 mit 467 Mitarbeitern auf insgesamt rund 12.400 qm Fläche und im Onlineshop einen Bruttoumsatz in Höhe von 101,1 Mio. EUR (Stand: 31. Dezember 2016).



LUDWIG BECK liegt im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auf sieben Etagen bietet das Münchner Modeunternehmen internationale Mode, Lederwaren und Accessoires, exklusive Kosmetik und mit mehr als 120.000 Titeln Europas größte stationäre Auswahl an Klassik, Jazz, Weltmusik und Hörbüchern.



Über ludwigbeck.de: Seit Ende 2012 ist auch das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung der Gesellschaft zum Online-Shopping unter www.ludwigbeck.de erhältlich. Kunden erwartet hier eine einzigartige Auswahl von fast 10.000 Produkten von über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik. (25.07.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) weiterhin zu kaufen.LUDWIG BECK habe heute die Zahlen für Q2 2017 veröffentlicht, die den Analysten-Erwartungen entsprochen hätten. Für 2017 habe das Unternehmen zudem seine Gesamtjahresziele bestätigt.Der Nettoumsatz des zweiten Quartals habe sich um ca. 4% auf 34,0 Mio. Euro verringert. Während sich die Entwicklung in LUDWIG BECKs Online-Handel erneut positiv gestaltet habe, seien die Nettoerlöse sowohl im Segment LUDWIG BECK (Q2-Umsatz: -4,3%) als auch bei Wormland (-3,8%) unter den Vorjahreswerten geblieben. Auf Halbjahressicht habe sich auf Konzernebene ein Umsatzrückgang in Höhe von 3% ergeben, womit sich das Unternehmen im Trend der deutschen Textilwirtschaft (TW: -3%) bewegt habe.Trotz des gesunkenen Umsatzniveaus sei die Rohertragsmarge im ersten Halbjahr um 70 Basispunkte auf 47,4% gestiegen. In Q2 habe eine noch deutlichere Steigerung (+220 Basispunkte) erreicht werden können. Dies sei neben der Optimierung der Markenstruktur insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr die Bereinigung der Warenbestände durch den Abverkauf von Altware und der Räumungsverkauf in der Filiale THEO Oberhausen den Rohertrag belastet hätten.Eine nur marginale Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie rückläufige Personalkosten hätten dazu beigetragen, dass das Q2-EBIT dem Vorjahreswert in Höhe von 0,8 Mio. Euro entsprochen habe.Die heute veröffentlichten Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und würden den allgemeinen Branchentrend widerspiegeln. Nach wie vor sehe der Analyst LUDWIG BECK gegenüber dem Wettbewerb gut aufgestellt. Auf dem aktuellen Kursniveau sei der Wert des operativen Geschäftes zusammen mit dem Immobilienwert noch nicht adäquat im Kurs eskomptiert.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt aus diesem Grund seine Kaufempfehlung für die LUDWIG BECK-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 35,00 Euro. (Analyse vom 25.07.2017)