Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt. (16.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Am Donnerstag (17. September) finde bei LPKF Laser der zweite (diesmal virtuelle) Kapitalmarkttag statt. Nach dem letztjährigen Event sei die Aktie in eine dynamische Aufwärtsbewegung übergegangen. Damit erneut der Startschuss für eine Rally falle, müsse der Vorstand den Investoren weitere Details präsentieren, die das Erreichen der mittelfristigen Prognosen untermauern würden. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Die mittelfristigen Aussichten für LPKF Laser seien stark. Vor allem das Potenzial der Dünnglas-Mikrobearbeitung (Laser Induced Deep Etching - LIDE) sei enorm. Mit dem von LPKF entwickelten Verfahren sei es möglich, dünnes Glas schnell, präzise, und ohne Beschädigungen wie Mikrorisse zu bearbeiten. Damit sei LIDE eine Grundlagentechnologie für viele Technologiebereiche.Ein Beispiel aus dem Bereich Smartphone-Displays: Das Display-Glas müsse geschnitten, geschliffen und poliert werden, um die gewünschte runde Form zu erhalten. Dieser Prozess sei aufwendig, teuer und mache das Glas spröde. Mit LIDE könne man sein Ziel mit höherer Geschwindigkeit, besserer Qualität und geringeren Kosten erreichen. Werde die hier etablierte Technologie des Wasserstrahlschneidens durch LIDE ersetzt, würden Experten das Marktvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich taxieren - wohlgemerkt pro Jahr! Zuletzt sei hier Mitte Mai ein bedeutender Rahmenvertrag mit dem Display-Hersteller Nippon Electric Glas abgeschlossen worden.Basierend auf dem Potenzial der LIDE-Technologie habe LPKF eine mittelfristige Prognose für 2024 ausgegeben. Diese sehe Umsätze von 360 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 25 Prozent vor. Daraus würde ein EBIT in Höhe von 90 Millionen Euro resultieren. Zum Vergleich: 2019 habe der Laserspezialist bei 140 Millionen Euro und einen operativen Gewinn in Höhe von 19,2 Millionen Euro (EBIT-Marge: 13,7 Prozent) erzielt.Die beiden Vorstände Dr. Götz Bendele (CEO) und Christian Witt (CFO) würden dazu erklären, wie das Unternehmen die aktuelle Lage beurteile und seine mittelfristigen Ziele erreichen wolle, wie man mit Corona umgehe und was es an Produktneuheiten gebe, darunter auch die Arralyze als Anwendung der neuen LIDE-Technologie im Laborumfeld. Zudem gebe es Präsentationen aus den anderen Geschäftsfeldern.Die mittelfristigen Aussichten seien gut. Der Spezialmaschinenbauer verfüge dank technologischer Innovationen wieder LIDE-Technologie mittelfristig über überproportionales Wachstumspotenzial. Hauck & Aufhäuser-Analystin Köhler sehe die Aktie erst bei 40 Euro fair bewertet. Bei Warburg Research laute das Kursziel 38 Euro. Die Aktie pendle seit einiger Zeit in einer breit gefassten Range zwischen 18 und 25 Euro seitwärts. Gut möglich, dass sich das ab Donnerstag ändere.Anleger mit Weitblick können daher das aktuelle Kursniveau zum Auf- oder Ausbau ihrer Position nutzen, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse bei der LPKF Laser-Aktie. (Analyse vom 16.09.2020)