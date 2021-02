Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

33,05 EUR +2,48% (17.02.2021, 08:47)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

32,40 EUR +9,46% (16.02.2021)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (17.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Sprung über das Jahreshoch bei 30,85 Euro habe die Aktie von LPKF Laser gestern ein charttechnisches Kaufsignal generiert. In der Spitze sei im Anschluss mit 33,35 Euro das höchste Niveau seit dem Jahr 2000 erreicht worden. Fundamentale Neuigkeiten habe es keine gegeben. Übernahmespekulationen in der Laser-Branche und die Aussicht auf einen positiven Newsflow hätten für die notwendigen Impulse gesorgt.Bei LPKF Laser würden die Investoren nach dem schwachen Jahr 2020 weiterhin auf eine operative Verbesserung in 2021 setzen. Hintergrund: Die Verschiebungen von Aufträgen und Projekten infolge der Corona-Pandemie im Vorjahr dürften nicht struktureller, sondern nur vorübergehender Natur sein.Zudem hätten die Niedersachsen mit der patentierten Dünnglas-Mikrobearbeitung (Laser Induced Deep Etching - LIDE) einen echten Gamechanger im Programm. Zur Erinnerung: Mit LIDE sei es möglich, dünnes Glas schnell und hochpräzise zu bearbeiten, ohne dabei Mikrorisse, Spannungen oder andere Oberflächendefekte hervorzurufen. Der Laserspezialist dürfte gut positioniert sein, um von dem zu erwartenden Wachstum im Markt für faltbare Smartphones profitieren zu können, so Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser. Denn ein spezielles technologisches Verfahren von LPKF ermögliche es, dünnes Glas hochpräzise und schnell zu bearbeiten, ohne dabei die Oberfläche zu beeinträchtigen. Die Analystin sehe die Aktie daher erst bei 40 Euro fair bewertet.Aktuell treibe die Gesellschaft bereits weit mehr als ein Dutzend Projekte in verschiedensten Einsatzbereichen voran, die ab dem laufenden Jahr zu Umsätzen und Gewinnen gewandelt werden sollten. "Der Aktionär" gehe daher unverändert davon aus, dass hier in den kommenden Wochen in diesem Zusammenhang entsprechender Newsflow über den Ticker laufen werde.Zudem würden noch immer Übernahmespekulationen in der Laser-Branche für Fantasie sorgen. US-Laserhersteller Coherent werde bereits seit einiger Zeit als Übernahmekandidat gehandelt. Als neuer Interessent im Ring sei nun offenbar der Hersteller von Verbindungshalbleitern, II-VI, der die bisherigen Angebote von Lumentum und MKS Instruments mit seinem Angebotspreis noch getoppt haben solle."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: