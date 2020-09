Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt. (02.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Experten seien sich einig: Das laufende Jahr werde bei LPKF Laser corona-bedingt ein schwaches Jahr. Doch das sei eingepreist. Die mittelfristigen Aussichten seien dagegen extrem stark. Vor allem das Potenzial der Dünnglas-Mikrobearbeitung (Laser Induced Deep Etching - LIDE) sei enorm - und biete der Aktie deutliches Kurspotenzial.Mit dem von LPKF entwickelten Verfahren sei es möglich, dünnes Glas schnell und präzise zu bearbeiten. Damit sei LIDE eine Grundlagentechnologie für viele Technologiebereiche.Basierend auf dem Potenzial dieser Technologie habe Vorstand Götz M. Bendele eine mittelfristige Prognose für 2024 ausgegeben. Diese sehe Umsätze von 360 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 25 Prozent vor. Zum Vergleich: 2019 habe der Laserspezialist 140 Millionen Euro und eine Marge von 13,7 Prozent erzielt.Aber: 2020 werde corona-bedingt ein schwaches Jahr. Um die Jahresprognose zu erreichen, müsse die Gesellschaft im zweiten Halbjahr noch zulegen. Finanzvorstand Christian Witt habe aber bereits signalisiert, man könne "auf Bedarfsanstiege, wann auch immer sie eintreten, sofort reagieren". Ab dem kommenden Jahr dürften Umsatz und Marge dann auch wieder nachhaltig anziehen.Die Aktie pendle seit einiger Zeit in einer breit gefassten Range zwischen 18 und 25 Euro seitwärts. Aktuell nehme der Kurs wieder die obere Begrenzung ins Visier.Das Fazit habe Bestand: Gelinge es dem Vorstand, LIDE als Standardtechnologie in so vielen Anwendungen wie möglich zu etablieren und neue Partner zu gewinnen, würde das der Aktie beträchtlichen Auftrieb verleihen. Analystin Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser sehe die Aktie erst bei 40 Euro fair bewertet. Bei Warburg Research laute das Kursziel 38 Euro."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse bei der Aktie, so Michael Schröder. Das nächste Ziel bleibe - einmal mehr - die 25-Euro-Marke. (Analyse vom 02.09.2020)