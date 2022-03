Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von LPKF Laser befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX der Deutschen Börse. (23.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das abgelaufene Geschäftsjahr sei bei LPKF Laser operativ durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie durch Störungen in globalen Lieferketten geprägt gewesen. Aber auch für das laufende Jahr zeige sich der Laserspezialist aufgrund des politischen und wirtschaftlichen Umfelds deutlich zurückhaltender als gedacht. Das komme bei den Anlegern nicht wirklich gut an.Im Vorjahr sei der Umsatz im Jahresvergleich um fast drei Prozent auf 93,6 Millionen Euro geschrumpft. Damit habe LPKF Laser immerhin noch das untere Ende seiner erst im Dezember gesenkten Prognose erreicht. Der operative Gewinn sei auf 0,1 Millionen Euro zurückgefallen. Im Vorjahr habe der Laserspezialist noch ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 7,5 Millionen Euro erzielt."Die anhaltenden Probleme bei der Verschiffung fertiger Ware und bei der Beschaffung von Rohmaterial und Bauteilen haben uns im Wesentlichen im letzten Quartal des Jahres beeinträchtigt", so Finanzvorstand Christian Witt. "Auch unsere Kunden waren von Materialengpässen betroffen und haben Investitionen verzögert."Am Ende hätten sich durch Logistikengpässe im vierten Quartal Umsätze im Umfang von rund acht Millionen Euro in das Geschäftsjahr 2022 verschoben, die aber ausgeliefert worden seien.Für das erste Quartal rechne das Unternehmen dennoch nur mit einem Umsatz zwischen 22 und 26 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis von minus zwei bis plus einer Million Euro. Im Gesamtjahr solle Stand heute dann bei einem Konzernumsatz von 110 bis 130 Millionen Euro eine EBIT-Marge von mageren zwei bis sieben Prozent erzielt werden. Eine aus Sicht des "Aktionär" sehr konservative Prognose. Analysten hätten hier im Vorfeld mit einem Umsatz von 150 Millionen Euro und Margen jenseits der 15-Prozent-Marke kalkuliert.Wo lägen die Gründe? Im von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld falle eine detaillierte Prognose schwer. Weitere Investitionen in die Technologien würden zudem auf die Marge drücken, seien aus Sicht des Vorstands in der aktuellen Lage aber sehr wichtig, um nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren zu ermöglichen.Im weiteren Verlauf der heutigen Meldung hebe die Gesellschaft eine Reihe positiver Ansätze, Projekte und Aspekte hervor, die vor allem ab der zweiten Jahreshälfte und im kommenden Jahr entsprechende Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern sollten. "Mit LIDE und ARRALYZE verfügen wir über Innovationen mit hohem Marktpotenzial, für die bereits greifbare Meilensteine in der Kundengewinnung erreicht wurden. Jetzt müssen wir die Chancen dieser Technologien durch eine sauber geplante und konsequent umgesetzte Strategie für die weitere Markterschließung nutzen", so Klaus Fiedler, seit 1. Januar 2022 Vorstandsvorsitzender von LPKF.Besonders interessant: Die mittelfristigen Planvorgaben seien erneut bestätigt worden. Bis 2024 sollten die Umsätze demnach weiter auf 360 Millionen Euro steigen und eine EBIT-Marge von 25 Prozent erreicht werden. Der Vorstand setze dabei weiter auf die dazu notwendigen Aufträge, fristgerechten Auslieferungen und Einnahmen.Die LPKF-Story sei intakt. Vielen Anlegern fehle nach den letzten Quartalen aber (verständlicherweise) das Vertrauen. Mit einer sequenziellen operativen Verbesserung und einem entsprechenden Newsflow dürfte sich das Sentiment für die Aktie in den kommenden Monaten aber wieder verbessern. Passend dazu stünden bereits für Ende April die Q1-Zahlen auf der Agenda. Zeichne sich im Jahresverlauf ab, dass die Kommerzialisierungsstrategie für die LIDE-Technologie aufgehe und LPKF auf den Wachstumspfad zurückkehre, könnte die Aktie wieder deutlich höhere Kursregionen ansteuern. Eine weitere Planverfehlung würden die Anleger dagegen kaum verzeihen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot vorerst weiter auf ein Comeback der Aktie, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link