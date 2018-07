XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) entwickelt und produziert seit 1976 Maschinen zur Materialbearbeitung. In einigen Bereichen der Mikromaterialbearbeitung mit dem Laser gehört die LPKF Laser & Electronics AG zur Weltspitze.



Im Zentrum der Maschinen der LPKF Laser & Electronics AG steht fast immer ein Laserstrahl, der als Werkzeug zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt wird. Die Basis für sämtliche Lasersysteme bildet das Wissen der LPKF Laser & Electronics AG über Optik, Antriebs- und Steuerungstechnik, ergänzt durch eigene Software. Mit diesem Rüstzeug ist die LPKF Laser & Electronics AG in vier von sechs Produktbereichen Weltmarktführer.



Die Kunden der LPKF Laser & Electronics AG nutzen LPKF-Technologie bei der Herstellung von Solarzellen, für das Schweißen von Kunststoffen und die Entwicklung und Bearbeitung von Leiterplatten. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistet die Produktlinie der LPKF Laser & Electronics AG, LDS, bei der ein Laser Leiterstrukturen auf dreidimensionalen Kunststoffkörpern anlegt, auf denen anschließend metallische Leiterbahnen aufgebracht werden.



Im Geschäftsjahr 2015 hat die LPKF Laser & Electronics AG einen Umsatz von 87,3 Mio. Euro erzielt. Ca. 87% ihrer Produkte hat die LPKF Laser & Electronics AG an ausländische Kunden geliefert. Dabei wurde die LPKF Laser & Electronics AG von Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen in der ganzen Welt unterstützt. (20.07.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF).Noch würden die Investoren abwarten, auch was den Markterfolg der in den Startlöchern stehenden innovativen Produktfamilien angehe, würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH zusammenfassen.Die KPI's des Q2 18 (laut vorläufigen Zahlen, Details am 15.08.2018) hätten über den Analystenerwartungen gelegen - die Guidance sei unverändert geblieben.Nach der schwachen Umsatzlegung und Bruttomarge in Q1 18 sei der Umsatz - laut Ad Hoc vom 04.07.2018 - auf EUR 38 Mio. und um 89% ggü. Q2 17 gestiegen.Nach der Aufholjagd in Q4 17 und der saisonal typischen Umsatzschwäche in Q1 sei nun Wachstum zurückgekehrt. Die Q2 18-Entwicklung des Ordereingangs in Höhe von EUR 43 Mio. (ca. EUR 10 Mio. mehr als in Q2 17) und des Orderbestands (+14% auf EUR 52 Mio.) würden das nach Überzeugung der Aktienexperten bestätigen.Seit 01.05.2018 sei Götz Bendele neuer CEO; ab 01.09.2018 übernehme Christian Witt von Kai Bentz die CFO-Verantwortlichkeiten. Die angepasste Strategie sehe schnellerer und kundenorientiertere Innovationen vor. Zwei neue bedeutende Produkte (LIDE; LTP) stünden im Pre-Marketing/Launch. Basierend auf disruptiven Technologien würden diese nach der Expertenmeinung auch strategische Optionen eröffnen.Die Bewertung sei niedrig - das Analageurteil für die LPKF Laser-Aktie laute unverändert "halten", so Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 20.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: