ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) entwickelt und produziert seit 1976 Maschinen zur Materialbearbeitung. In einigen Bereichen der Mikromaterialbearbeitung mit dem Laser gehört die LPKF Laser & Electronics AG zur Weltspitze.



Im Zentrum der Maschinen der LPKF Laser & Electronics AG steht fast immer ein Laserstrahl, der als Werkzeug zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt wird. Die Basis für sämtliche Lasersysteme bildet das Wissen der LPKF Laser & Electronics AG über Optik, Antriebs- und Steuerungstechnik, ergänzt durch eigene Software. Mit diesem Rüstzeug ist die LPKF Laser & Electronics AG in vier von sechs Produktbereichen Weltmarktführer.



Die Kunden der LPKF Laser & Electronics AG nutzen LPKF-Technologie bei der Herstellung von Solarzellen, für das Schweißen von Kunststoffen und die Entwicklung und Bearbeitung von Leiterplatten. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistet die Produktlinie der LPKF Laser & Electronics AG, LDS, bei der ein Laser Leiterstrukturen auf dreidimensionalen Kunststoffkörpern anlegt, auf denen anschließend metallische Leiterbahnen aufgebracht werden.



Im Geschäftsjahr 2015 hat die LPKF Laser & Electronics AG einen Umsatz von 87,3 Mio. Euro erzielt. Ca. 87% ihrer Produkte hat die LPKF Laser & Electronics AG an ausländische Kunden geliefert. Dabei wurde die LPKF Laser & Electronics AG von Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen in der ganzen Welt unterstützt. (26.03.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktie: Klarer Kursaufschlag! AktienanalyseDas Unternehmen LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein Hersteller von Maschinen und Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Heute habe der im CDAX notierte Konzern Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorgelegt und durchaus eine positive Bilanz gezogen. Investoren hätten dies zugleich mit einem klaren Kursaufschlag honoriert.Der LPKF-Konzern habe das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatzplus von gut 12% und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Umfang von EUR 4,0 Mio. abgeschlossen. Mit der erreichten EBIT-Marge von 3,9% sei der Vorstand aber noch nicht zufrieden, sehe das Unternehmen jedoch auf dem Weg zu einem profitablen Wachstumskurs. Der Gesamtumsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 habe eine Höhe von 102,1 Mio. Euro erreicht. Dazu hätten alle vier Segmente des Unternehmens beigetragen. Das stärkste Wachstum habe das Geschäft mit Systemen für die Strukturierung von Dünnschichtsolarzellen mit einem Plus von 48% verzeichnet. Die Auftragseingänge hätten in 2017 einen Wert von 113,2 Mio. Euro erreicht und hätten 7% über dem Vorjahresniveau gelegen. Der Auftragsbestand zum Jahresende habe mit EUR 38,8 Mio. sogar 39% über dem Vorjahreswert von EUR 27,8 Mio. gelegen.Die Jahre 2014/2015 und 2016 seien für Anleger in der LPKF-Laser & Electronics-Aktie absolut verlustbehaftet gewesen. Erst nach einer Stabilisierung Mitte 2016 habe eine erste Gegenoffensive gestartet werden können, über die Hürde von grob 11,00 Euro sei der Wert bislang aber nicht hinausgekommen. Auf der Unterseite habe sich mittlerweile aber eine steigende Trendlinie eingefunden, die unterstützend wirke und zu Beginn dieser Woche für einen Abpraller auf der Oberseite habe sorgen können. Die heutigen Kursgewinne des Unternehmens seien klar auf die guten Aussichten für 2018 zurückzuführen, für ein Kaufsignal würden diese offenbar aber noch nicht reichen. Hier müsse noch sehr viel mehr seitens der Bullen geschehen.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:8,51 EUR +4,29% (26.03.2018, 16:08)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:8,52 EUR +4,35% (26.03.2018, 16:00)