Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) entwickelt und produziert seit 1976 Maschinen zur Materialbearbeitung. In einigen Bereichen der Mikromaterialbearbeitung mit dem Laser gehört die LPKF Laser & Electronics AG zur Weltspitze.



Im Zentrum der Maschinen der LPKF Laser & Electronics AG steht fast immer ein Laserstrahl, der als Werkzeug zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt wird. Die Basis für sämtliche Lasersysteme bildet das Wissen der LPKF Laser & Electronics AG über Optik, Antriebs- und Steuerungstechnik, ergänzt durch eigene Software. Mit diesem Rüstzeug ist die LPKF Laser & Electronics AG in vier von sechs Produktbereichen Weltmarktführer.



Die Kunden der LPKF Laser & Electronics AG nutzen LPKF-Technologie bei der Herstellung von Solarzellen, für das Schweißen von Kunststoffen und die Entwicklung und Bearbeitung von Leiterplatten. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistet die Produktlinie der LPKF Laser & Electronics AG, LDS, bei der ein Laser Leiterstrukturen auf dreidimensionalen Kunststoffkörpern anlegt, auf denen anschließend metallische Leiterbahnen aufgebracht werden.



Im Geschäftsjahr 2015 hat die LPKF Laser & Electronics AG einen Umsatz von 87,3 Mio. Euro erzielt. Ca. 87% ihrer Produkte hat die LPKF Laser & Electronics AG an ausländische Kunden geliefert. Dabei wurde die LPKF Laser & Electronics AG von Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen in der ganzen Welt unterstützt.



Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit ca. 780 Mitarbeiter weltweit. (12.07.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr: Der Umsatz sei um 12% auf 44,6 Mio. Euro gewachsen. Der Auftragsbestand sei um 40% gestiegen und habe zum 30. Juni 2017 einen Wert von 45,8 Mio. Euro erreicht. Auch der Auftragseingang habe nach sechs Monaten mit 62,7 Mio. Euro 6% über dem Vorjahreswert gelegen. Daraus ergebe sich eine book-to-bill ratio von 1,4.Ergebniszahlen würden zusammen mit dem vollständigen Halbjahresfinanzbericht am 15. August vorgelegt. An seiner Prognose halte der Vorstand vorerst weiter fest. Man erwarte bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur einen Umsatz zwischen 92 und 100 Mio. Euro und eine EBIT-Marge zwischen 1,0 und 5,0%. Mittelfristig strebe das Unternehmen an, bei steigenden Umsätzen wieder EBIT-Margen von mindestens 10% zu erwirtschaften.Bei der Umsetzung der Ziele stehe der Vorstand unter besonderer Beobachtung. Künftig umfasse der Aufsichtsrat vier statt drei Personen. Neu dabei seien Markus Peters, Finanzvorstand der DMG Mori Ecoline, und First-Sensor-Vorstand Dirk Rothweiler. Zudem werde Großaktionär Jörg Bantleon aktiver. Seine Bank halte inzwischen mehr als 20% aller LPKF-Anteile. In Finanzkreisen werde diskutiert, ob es Bantleon vorrangig um die Umsetzung strategischer Ziele gehe und ob er auf eigene Rechnung oder ob er im Auftrag agiere.Der Aufwärtstrend sei intakt. Risikobewusste Anleger können bei der LPKF Laser-Aktie auf dem aktuellen Niveau eine erste Position aufbauen und danach die nächsten Stimmrechtsmitteilungen im Auge behalten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 8,75 Euro sichtere die Position eng ab. (Analyse vom 12.07.2017)XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:9,794 EUR +0,25% (12.07.2017, 10:41)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:9,794 EUR -0,25% (12.07.2017, 11:11)