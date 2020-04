Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

5,395 EUR -4,60% (02.04.2020, 16:07)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (02.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) von 9,70 Euro auf 3,60 Euro und bestätigt das "verkaufen"-Rating.Der Geschäftsbericht 2019 habe die Ende Februar vorgelegten Eckdaten (Umsatz; bereinigtes/berichtetes EBIT; freier Cashflow) bestätigt. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.12.2019) seien nach Meinung des Analysten stark verbesserungswürdig. LEONI erwarte, dass sich der Umsatz, das bereinigte EBIT sowie der freie Cashflow im laufenden Geschäftsjahr wegen der Covid-19-Pandemie deutlich verschlechtern würden. Die Covid-19-Pandemie (LMC erwarte für 2020 im Basisszenario einen globalen Absatzrückgang bei leichten Fahrzeugen von 15%y/y) treffe das Unternehmen nach Ansicht des Analysten zur absoluten "Unzeit". Das Mitte März veröffentlichte Sanierungsgutachten, das die Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit von LEONI bestätigt habe, sei nach Erachten des Analysten trotz der Covid-19-Pandemie von Relevanz, weil es die Wahrscheinlichkeit des Erhalts der beantragten und dringend benötigten Staatshilfe erhöhen sollte. LEONI sei zwar für die deutschen Automobilhersteller "systemrelevant", allerdings sei es nach Ansicht des Analysten fraglich, ob dies in dieser Extremsituation von Bedeutung sei. Diermeier habe seine Prognosen deutlich reduziert (u.a. EPS 2020e: -6,53 (alt: -0,34) Euro; EPS 2021e: -0,06 (alt: +1,22) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt das "verkaufen"-Rating für die LEONI-Aktie. (Analyse vom 02.04.2020)Börsenplätze LEONI-Aktie:Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:5,28 EUR -9,59% (02.04.2020, 15:57)