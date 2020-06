Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (08.06.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LEONI-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) charttechnisch unter die Lupe.Mit der LEONI-Aktie möchten sie einen antizyklischen Tradingkandidaten vorstellen. Besonders seit Anfang 2018 seien Anleger mit dem Titel durch ein Tal der Tränen gegangen. Dabei habe das Papier sogar die Haltezone bei gut 6 EUR der letzten 20 Jahre temporär preisgeben müssen. Doch auf solche Fehlausbrüche würden oftmals schnelle dynamische Erholungsimpulses folgen. Begünstigt werde eine Gegenbewegung durch die letzten Monatskerzen, die einen nicht ganz idealtypischen "morning star" bilden würden, sowie diverse Indikatoren. So würden beispielsweise RSI und MACD an neuen Einstiegssignalen arbeuten. Gleichzeitig sei die Volatilität am Anschlag. Als Beleg für diese These diene der Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band. Aktuell lägen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators weiter auseinander denn je! Auf Wochenbasis würden die drei angeführten Indikatoren darüber hinaus allesamt positive Divergenzen ausweisen. Per Saldo seien das alles starke Indizien, dass das Apriltief bei 5,20 EUR ein wichtiges, zyklisches Low markiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)