Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

12,12 EUR -3,12% (05.10.2021, 11:34)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

12,08 EUR -5,63% (05.10.2021, 11:49)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (05.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "verkaufen"-Rating für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF).LEONI habe eine bindende Vereinbarung über den Verkauf der Division Industrial Solutions (Umsatz Gj. 2020: rund 430 Mio. Euro; zum Vergleich Unternehmensbereich Wire & Cable Solutions Gj. 2020: 1.591 Mio. Euro; Konzernumsatz Gj. 2020: 4.134 Mio. Euro) mit BizLink unterzeichnet. Der Transaktionswert belaufe sich auf rund 450 Mio. Euro.Aus dem Verkauf, der Anfang 2022 vollzogen werden solle, würden LEONI eigenen Angaben zufolge liquide Mittel von über 300 Mio. Euro zufließen und zu einem Buchgewinn von rund 200 Mio. Euro führen. Der Verkauf der Division Industrial Solutions sei ein erster großer Schritt (bisher Verkauf von LEONI Schweiz AG per 31.03.2021 und Teilverkauf der LEONI Kempen GmbH per 30.06.2021 vollzogen) zur Trennung vom Bereich Wire & Cable Solutions (per Teilverkäufe), der Bestandteil des Effizienz- und Restrukturierungsprogramms "VALUE 21" sei.Die nun vereinbarte Transaktion trage zur dringend notwendigen Bilanzsanierung bei. Das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots (bis zu 3.135.218 LEONI-Aktien, entspreche bis zu 9,6% des LEONI-Aktienkapitals, Annahmefrist habe am 10.09.2021 24:00 MESZ geendet; Angebotshöhe: 12,50 Euro je LEONI-Aktie in bar) des größte LEONI-Einzelaktionärs, der Pierer Industrie AG, sei kaum auf Interesse gestoßen (Anteil vor Erwerbsangebot: 15,30%; Anteil nach Ablauf des Erwerbsangebots: 15,49%), was für den Analysten keine Überraschung darstelle. Von der Knappheit an elektronischen Bauteilen seien die Zulieferer stärker als die Autohersteller betroffen/belastet. Die Prognosen des Analysten hätten (vorerst) Bestand.