Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

10,30 EUR -4,98% (18.01.2022, 17:43)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

9,805 EUR -8,71% (18.01.2022, 20:12)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (18.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Die Aktie von des Autozulieferers LEONI gerate im späten Handel unter Druck. Auslöser für den Kursrutsch sei eine Mitteilung seitens des Unternehmens, demnach das Bundeskartellamt Ermittlungen wegen Preisabsprachen durchführe.Im Rahmen der Ermittlungen seien am Dienstag Standorte von LEONI durchsucht worden. Im Raum stehe der Verdacht, dass mehrere Kabelhersteller Preise abgesprochen hätten, habe das Unternehmen am Dienstagabend in Nürnberg überraschend nach Börsenschluss mitgeteilt. Konkret sollten die Hersteller die "branchenüblichen" Metallzuschläge gemeinsam berechnet und koordiniert haben.LEONI habe betont, das Unternehmen kooperiere mit den Behörden und wolle die Vorwürfe prüfen. Für die LEONI-Aktie sei es nach Bekanntwerden der Nachricht bergabgegangen.Börsenplätze LEONI-Aktie: