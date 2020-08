Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

7,05 EUR -3,36% (07.08.2020, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

7,055 EUR -4,21% (07.08.2020, 16:05)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (07.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Gewinnmitnahmen und die getrübten Geschäftsaussichten für gesamte Autozulieferindustrie würden am Freitag die LEONI-Aktie nach unten drücken. Die LEONI-Titel würden nahezu sechs Prozent verlieren und sich die Liste der größten Tagesverlierer in dem Sektor einreihen.Auslöser für den Preisdruck bei Zulieferer-Aktien seien vor allem Zahlen vom Branchenriesen ZF Friedrichshafen gewesen. Das Unternehmen vom Bodensee habe am Freitag deutlichen Umsatzeinbruch im zweiten Quartal vermeldet und einen Verlust von 911 Millionen Euro verbucht. "Wir erwarten keine Erholung des Marktes auf das Niveau von 2019 in den nächsten drei Jahren", habe Vorstandschef Wolf-Henning Scheider zu Medienvertretern erklärt. ZF Friedrichshafen, selbst nicht börsennotiert, gelte im Markt als großer Indikator was die Verfassung und Dynamik der Gesamtbranche angehe. LEONI selbst wolle am 12. August das Zahlenwerk zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal vorlegen.Die Börse blicke besorgt auf den Berichtstermin bei LEONI und erwarte einen deutlichen Umsatzrückgang und Verluste. Die nächsten Quartale würden über den Fortbestand des Unternehmens entscheiden.