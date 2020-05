Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

6,02 EUR -1,07% (14.05.2020, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

5,97 EUR -2,93% (14.05.2020, 13:29)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (14.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Die Folgen der Corona-Krise hätten den ohnehin angeschlagenen Kabel- und Bordnetzspezialisten Leoni im ersten Quartal belastet. Konzernchef Aldo Kamper habe in einer Telefonkonferenz zudem vor "erheblichen" Folgen von Covid-19 im laufenden zweiten Quartal gewarnt, hoffe aber auch, dass dies den Tiefpunkt des Jahres darstellen werde. Die Aktie nehme Kurs Richtung Allzeittief.Die Deutsche Bank habe das Kursziel für LEONI nach Zahlen von 7 auf 6 Euro gesenkt. Das erste Quartal des Autozulieferers und Kabelspezialisten sei weitgehend wie erwartet verlaufen, habe zugleich aber positiv beim freien Barmittelfluss (FCF) überrascht, habe Analyst Christoph Laskawi in einer Studie geschrieben. Allerdings werde das zweite Quartal wegen der Corona-Krise sehr schwach sein. Er rechne mit beträchtlichen Verschlechterungen bei Umsatz, Ergebnissen und dem FCF.Vorerst bleibe es dabei: Die Zahlen für das erste Quartal hätten der Aktie keine neuen Impulse geliefert. Die zugesagten staatlichen Garantien in Höhe von 330 Millionen Euro seien für LEONI sicherlich eine kurzfristige Erleichterung. Jedoch sei es durchaus möglich, dass der Spezialist für Bordnetze weitere Geldspritzen benötige. Nach wie vor würden bei LEONI die strukturellen Probleme bleiben, die Vorstand Aldo Kamper lösen müsse. Die Aktie nehme Kurs auf das Jahrestief bei 5,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LEONI-Aktie: