Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

17,93 EUR +8,01% (24.08.2021, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

18,01 EUR +8,10% (24.08.2021, 15:52)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (24.08.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "verkaufen"-Rating für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF).Der Bericht für das Q2/2021 (v.a. basiseffektbedingt (Covid-19-Pandemie) signifikante Umsatz- und Ergebnisverbesserungen) habe die Ende Juli veröffentlichten Eckdaten (Umsatz, bereinigtes/berichtetes EBIT, freier Cashflow) bestätigt. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.2021) würden sich nach Erachten des Analysten nach wie vor auf einem kritischen Niveau bewegen. Der Ende Juli erneut angehobene Umsatz- und Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt worden (aber Cashflow-Guidance (Verschlechterung ausgehend von negativem Niveau (Gj. 2020: -69 Mio. Euro)) sei abermals wiederholt worden).Diermeier habe seine Erwartungen erhöht (u.a. EPS 2021e: +0,73 (alt: -1,87) Euro; EPS 2022e: +1,63 (alt: +1,33) Euro). Die Geschäftsentwicklung zeige - auch wegen des Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprogramms "VALUE 21" - nach Erachten des Analysten in die "richtige" Richtung. Die LEONI-Aktie notiere aktuell deutlich über dem von der Pierer Industrie AG (größter LEONI-Einzelaktionär) im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines Teilangebots gebotenen Preises (12,50 Euro je LEONI-Aktie in bar).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) lautet unser Votum für die LEONI-Aktie weiterhin "verkaufen", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 12,90 auf 13,20 Euro erhöht. (Analyse vom 24.08.2021)Börsenplätze LEONI-Aktie: