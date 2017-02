Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

39,13 EUR -0,42% (22.02.2017, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

39,11 EUR -0,14% (22.02.2017, 16:23)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Rund 68.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (22.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktie: Höheres EBIT als prognostiziert - Leerverkäufer auf dem Rückzug - AktienanalyseDieses Jahr feiert LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) sein 100-jähriges Bestehen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der führende europäische Hersteller von Drähten, Kabeln und Bordnetz-Systemen für die Automobilbranche und weitere Industrien habe in seiner langen Geschichte einiges erlebt - gute und schlechte Zeiten. Zu den zweitgenannten dürfte das letzte Jahr zählen: Ein Betrugsfall in Millionenhöhe sowie die teure Sanierung der Bordnetzsparte hätten die Gewinne einbrechen lassen und die Aktie auf Talfahrt geschickt. Doch inzwischen habe sich die Aktie deutlich von ihren Tiefs in 2016 erholt und die Analysten sähen noch weiteres Potenzial in dem MDAX-Wert.Vergangene Woche habe LEONI die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 veröffentlicht. Demnach habe der Umsatz des Konzerns bei rund 4,4 Mrd. Euro gelegen (2015: 4,5 Mrd. Euro) und somit die Erwartungen erfüllt. Geringer als im Jahr zuvor, aber besser als erwartet sei der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ausgefallen. Während 2015 noch 151,3 Mio. Euro zu Buche geschlagen hätten, seien es 2016 nur noch 78 Mio. Euro gewesen - prognostiziert worden seien 65 Mio. Euro. Das Ergebnis von 2016 sei durch Kosten in Höhe von ca. 30 Mio. Euro, welche auf das Konto der Restrukturierung zurückgehen würden, sowie durch den Schaden des Betrugsfalls in Höhe von rund 40 Mio. Euro belastet worden. Zudem habe LEONI 2015 von einem Veräußerungserlös von 19,6 Mio. Euro profitiert. Bereinigt um diese Sondereinflüsse, habe sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich sogar spürbar verbessert. Nach den vorläufigen Berechnungen bleibe ein Jahresüberschuss von ungefähr 10 Mio. Euro (2015: 77,3 Mio. Euro) übrig.Hätten sich die Aktionäre 2016 noch über eine Ausschüttung von 1 Euro pro Aktie freuen können, habe der Vorstand aufgrund des schwachen Ergebnisses für dieses Jahr eine Halbierung der Dividende auf 0,50 Euro angekündigt - aber auch dieser Betrag liege über den Erwartungen des Marktes. Die vollständige Bilanz lege LEONI am 23. März offen.Die Probleme des letzten Jahres hätten einige Leerverkäufer auf den Plan gerufen. Doch auch hier könnte es demnächst zu einer Kehrtwende kommen. Zumindest hätten die Hedgefonds Systematica Investments und BlackRock Investment Management ihre Short-Engagements moderat zurückgefahren. Laut Bundesanzeiger betrage die Summe der Netto-Leerverkaufspositionen auf die LEONI-Aktie derzeit 5,1%. Sollte dieser Anteil weiter reduziert werden, könnte sich dies nach Ansicht der Analysten positiv auf den Aktienkurs auswirken.Nach massiven Kursverlusten im Jahr 2015 und zu Beginn des letzten Jahres habe man bei der LEONI-Aktie im Februar 2016 ein Tief bei 23,24 Euro gesehen. Dieses Tief sei Anfang Juli 2016 noch einmal getestet, aber nicht nachhaltig unterschritten worden. Mit dem im August 2016 erfolgten Anstieg über 32,68 Euro sei nach Einschätzung der Analysten eine Bodenbildung abgeschlossen worden. In den folgenden Monaten habe sich die Kursnotierung weiter erholen können und in der Spitze rund 40 Euro erreicht. Aktuell korrigiere die Aktie des Automobilzulieferers leicht. Doch bei ca. 36,50 Euro würden eine horizontale Unterstützung sowie der Aufwärtstrend von Dezember 2016 verlaufen. Solange sich die Aktie über diesem Niveau bewege, sei der mittelfristige Aufwärtstrend aus Sicht der Analysten intakt und sie würden eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erwarten. Auf Sicht der nächsten Monate würden die Analysten Kurse über 40 Euro für möglich halten.Sollten die oben genannten Unterstützungen allerdings nicht halten, würde sich das Chartbild in den Augen der Analysten eintrüben. In diesem Fall seien Abgaben bis zum längerfristigen Aufwärtstrend von Anfang Juli letzten Jahres vorstellbar. Dieser verlaufe aktuell bei 32,50 Euro und decke sich derzeit mit der 200-Tage-Linie. Bewahre sich diese wichtige Unterstützung, könnte die Aufwärtsbewegung mit einer etwas geringeren Steigung fortgesetzt werden. Erst bei einem Bruch der Aufwärtstrendlinie und dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie müssten die Analysten der DZ BANK ihre bullische Einschätzung endgültig ad acta legen. Abgaben bis in Richtung 29 Euro bzw. sogar nahe den alten Tiefstständen wären dann nicht mehr ausgeschlossen. (Ausgabe vom 20.02.2017)Börsenplätze LEONI-Aktie: