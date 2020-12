XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

116,28 EUR -0,87% (02.12.2020, 16:03)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

116,26 EUR -0,92% (02.12.2020, 16:03)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 137.000 Mietwohnungen und rund 370.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit sieben Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2019 Erlöse von rund 809 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 gestarteten Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen. (02.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) weiterhin zu halten.Dank eines dynamischen Wachstums der Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten 2020 habe LEG Immobilien eine erfreuliche Steigerung des operativen Ergebnisses erzielt. FFO sei um 14,5% gesteigert worden. Vor diesem Hintergrund sei der Ausblick für den FFO im Gesamtjahr 2020 am oberen Ende der bisherigen Bandbreite festgemacht worden.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die LEG Immobilien-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute nach wie vor EUR 115,00. (Analyse vom 02.12.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LEG Immobilien AG": Keine vorhanden.Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: