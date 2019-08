XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

103,45 EUR -3,05% (20.08.2019, 14:13)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

103,10 EUR -3,33% (20.08.2019, 14:22)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (20.08.2019/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BNP PARIBAS SA erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der LEG Immobilien AG:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BNP PARIBAS SA steigern ihr Short-Engagement in den Aktien der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Die Finanzprofis der BNP PARIBAS SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 19.08.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,77% auf 0,80% der LEG Immobilien-Aktien ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den LEG Immobilien-Aktien:0,80% BNP PARIBAS SA (19.08.2019)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der LEG Immobilien AG: mindestens 2,13%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: