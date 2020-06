XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

114,94 EUR +0,42% (25.06.2020, 10:45)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

115,04 EUR +0,03% (25.06.2020, 10:52)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (25.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien: Beeindruckendes Comeback - zu viel des Guten? - AktienanalyseDie Aktie des Immobilienkonzerns LEG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist wie viele andere Titel durch die Corona-Krise schwer gebeutelt worden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Inzwischen jedoch habe das Papier sämtliche Verluste wieder aufgeholt. Mehr noch: Anfang des Monats sei sogar der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelungen. Gründe für die rasante Aufholjagd gebe es mehrere. Einer davon: Die Hoffnung auf eine Großfusion mit dem Konkurrenten TAG. Zwar sei ein Zusammenschluss zwischen den beiden Immos mittlerweile vom Tisch - einer Mitteilung von LEG zufolge habe insbesondere keine Einigung über das mögliche Umtauschverhältnis der Aktien erzielt werden können.Der guten Stimmung an der Börse habe das allerdings keinen Abbruch getan. Denn auch so laufe es für die Düsseldorfer derzeit richtig gut. Dank Zukäufen - gerade erst habe sich LEG rund 7.500 Wohnungen in diversen deutschen Städten einverleibt - gehe der Konzern inzwischen sogar davon aus, 2020 bei der für die Immobilienwirtschaft wichtigen operativen Gewinnkennziffer FFO I die obere Hälfte der nach Vorlage der Q1-Zahlen bestätigten Zielbandbreite von 370 bis 380 Mio. Euro erreichen zu können. Dass das Mietwachstum LEG zufolge im laufenden Jahr aufgrund des in der Corona-Krise möglichen zweijährigen Zahlungsaufschubs geringer ausfallen dürfte als die bisher prognostizierten 2,8 Prozent, gerate an der Börse daher zur Nebensache.Wie lange die Kauflaune der Investoren noch anhalte, bleibe abzuwarten. Zwar gelte die Markierung eines Rekordhochs in der Charttechnik als klares Kausignal, zumindest aus Analystensicht werde die Luft nach oben allerdings allmählich dünner. (Ausgabe 25/2020)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: