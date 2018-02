XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

84,98 EUR +1,80% (14.02.2018, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

84,82 EUR +0,20% (14.02.2018, 15:46)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2016 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 763 Millionen Euro. (14.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) von "verkaufen" auf "kaufen" hoch.Im Zuge des Anstiegs der Kapitalmarktzinsen und der allgemeinen Marktkorrektur habe die LEG Immobilien-Aktie deutlich verloren. Die Perspektiven für den nordrhein-westfälischen Wohnimmobilienwert seien weiter sehr solide. So werde für 2017 ein FFO I-Wachstum je Aktie von 9% erwartet. 2018 solle der FFO ggü. 2017 ebenfalls 9% zulegen. Im Herbst habe das Unternehmen sogar einen Ausblick für 2019 gegeben und erwarte weiteres (FFO-)Wachstum von 7% (ggü. 2018).Ähnlich wie die Wettbewerber notiere die Aktie über ihrem Net Asset Value (NAV), doch werde sich die Prämie in Anbetracht der guten fundamentalen Perspektiven (u.a. hohes organisches Mietwachstum, Immobilienneubewertungspotential) reduzieren. So erwarte LEG zum Jahresende 2017 eine weitere Erhöhung der Immobilienbewertung, so dass sich im Gesamtjahr 2017 eine Wertsteigerung von 11% (ggü. 6% zum Halbjahr) ergeben solle.Die momentane Kurskorrektur biete daher nach Erachten des Analysten eine sehr gute Gelegenheit zum Positionsaufbau. Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft die LEG Immobilien-Aktie daher von "verkaufen" auf "kaufen" mit Kursziel 98,00 EUR herauf. Der Anleger sollte jedoch die Zinssensitivität des Sektors im Auge behalten. Denn obwohl die operative Seite von einem kurzfristigen Zinsanstieg kaum tangiert sei, würden Immobilienwerte (wie gerade beobachtet) sensibel auf Änderungen der Kapitalmarktzinsen reagieren. (Analyse vom 14.02.2018)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: