XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

87,50 EUR +0,67% (08.03.2018, 15:24)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

86,92 EUR -0,18% (08.03.2018, 15:02)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2016 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 763 Millionen Euro. (08.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Die Jahreszahlen der LEG Immobilien AG hätten den Marktprognosen entsprochen und am oberen Rand der Managementausblicks gelegen. Die erfreuliche Unternehmensguidance bis 2019, die den Anteilseignern ein solides Ergebnis- und Dividendenwachstum in Aussicht stelle, sei bestätigt worden. Im Hinblick auf das stark angehobene Preisniveau für Wohnimmobilien in NRW dürfte externes Wachstum in diesem Jahr nur schwer zu realisieren sein.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, sieht die LEG Immobilien-Aktie mit leicht von 96 auf 94 Euro gesenktem Kursziel als eine gute "halten"-Position an. (Analyse vom 08.03.2018)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: