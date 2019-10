Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (21.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.LANXESS sei ein Titel, der ihm innerhalb der Chemiebranche aktuell am besten gefalle. Die Charttechnik der Aktie sehe gut aus und auch die operative Entwicklung beim Kölner Konzern stimme relativ optimistisch. Ein guter Argument, der für LANXESS spreche, sei auch die Tatsache, dass die Beteiligungsgesellschaft des US-Starinvestors Warren Buffet mittlerweile mit 5% am deutschen Spezialchemie-Konzern beteiligt sei. Buffet habe auf lange Sicht betrachtet mit seinen Investments meistens richtig gelegen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.10.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:60,62 EUR +2,26% (21.10.2019, 17:35)