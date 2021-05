Börsenplätze LANXESS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

61,62 EUR -2,84% (12.05.2021, 09:44)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

61,78 EUR -2,74% (12.05.2021, 09:59)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (12.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Eine gute Nachfrage insbesondere aus der Autobranche stimme den Chemiekonzern Lanxess optimistischer für 2021. Konzernchef Matthias Zachert rechne laut einer Mitteilung vom Mittwoch für das laufende Jahr nun mit einem operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 950 Millionen bis 1,0 Milliarden Euro. Bisher habe das untere Ende der Spanne bei 900 Millionen Euro gelegen. Analysten würden im Durchschnitt bereits mit 979 Millionen rechnen."Das positive Momentum aus dem vierten Quartal hat sich fortgesetzt", habe Zachert laut Mitteilung gesagt. Im ersten Quartal habe sich der Umsatz im Jahresvergleich mit knapp 1,7 Milliarden Euro fast stabil gehalten, das operative Ergebnis sei leicht auf 242 Millionen Euro zurückgegangen. Unter dem Strich hätten die Kölner mit 64 Millionen Euro so viel wie im Vorjahreszeitraum verdient.Wie zuvor bereits Covestro, BASF und Evonik habe nun also auch der vierte deutsche Chemieriese seine 2021er Prognose relativ früh im Jahr angehoben. Ganz klar profitiere LANXESS derzeit von der Erholung der Weltwirtschaft, zum Teil natürlich auch von diversen Nachholeffekten. Dennoch stünden die Chancen gut, dass Themen wie E-Mobilität, Erneuerbare Energien & Co Konzernen wie LANXESS nachhaltig gute Geschäfte bescheren würden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link