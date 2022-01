Börsenplätze LANXESS-Aktie:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (28.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Bei LANXESS könnte es im Zuge einer möglichen Übernahme größere Veränderungen geben. Der Chemiekonzern arbeite zusammen mit dem Finanzinvestor Advent an einem Gebot für das milliardenschwere Kunststoffgeschäft des niederländischen Wettbewerbers DSM, berichte das "Handelsblatt" (HB) am Freitag.Der MDAX-Titel sei auf die Nachricht hin zurückgefallen und habe zuletzt noch rund dreieinhalb Prozent nachgegeben. Ein Unternehmenssprecher habe den "HB"-Bericht nicht kommentieren wollen.Die DSM-Sparte sei demnach rund drei Milliarden Euro wert, heiße es weiter im "HB". Zum Vergleich: LANXESS habe es laut aktuellen Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg im Herbst inklusive Schulden auf einen Firmenwert von weniger als sieben Milliarden Euro gebracht. Die Marktkapitalisierung - also der Wert des Eigenkapitals - der Kölner liege aktuell bei gut 4,6 Milliarden Euro.Durch den heutigen Kursrückgang habe sich das Chartbild der LANXESS-Aktie weiter eingetrübt. Ein Einstieg dränge sich daher aktuell nach wie vor nicht auf. Anleger können an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link