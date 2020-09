XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (10.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS: "Klasse statt Masse" - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) hat die Corona-Krise auch im zweiten Quartal deutlich zu spüren bekommen - insbesondere im Geschäft mit der Autobranche, aber auch mit der Luftfahrt-, Öl- und Gasindustrie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte operative Ergebnis sei um etwa ein Fünftel auf 224 Mio. Euro abgesackt. Der Umsatz sei um knapp 17 Prozent auf rund 1,4 Mrd. Euro zurückgegangen.An dem Ziel, im Gesamtjahr ein EBITDA von 800 bis 900 Mio. Euro zu erreichen, halte LANXESS dennoch fest. Zwar sei die Zeit herausfordernd, so CEO Matthias Zachert bei Zahlenvorlage. In Asien gebe es aber bereits erste Zeichen einer wieder besseren Entwicklung. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" habe der Manager zudem die starke finanzielle Situation des Unternehmens hervorgehoben. "Wir sind gerüstet für Übernahmechancen, die sich durch die Corona-Pandemie sicherlich bieten werden." Die Marschrichtung laute "Klasse statt Masse". "Wir sehen Chancen in der Elektromobilität, etwa in unserem Projekt zur neuartigen Gewinnung von Lithium für Batterien", so Zachert weiter. Sollte sich die Technologie durchsetzen, werde man in größerem Stil investieren.Auf dem Aktienmarkt seien die Aussagen des Managers und die Bestätigung der Prognose gut angekommen. Auf Monatssicht ging es für den MDAX-Wert um rund fünf Prozent nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2020)Börsenplätze LANXESS-Aktie: