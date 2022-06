Börsenplätze LANXESS-Aktie:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.900 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von LANXESS sei im gestrigen Handel der Star im HDAX gewesen. So hätten sich die Anteilscheine des Spezialchemiekonzerns um satte elf Prozent verteuert. Grund hierfür sei ein Deal mit Advent. Gehe es nach den Experten, so sei mit diesem Kursanstieg das Ende der Fahnenstange aber längst noch nicht erreicht.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für LANXESS auf "buy" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Grund der Studie sei die angekündigte Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Hochleistungs-Kunststoffe, in das LANXESS das eigene Spezialkunststoffgeschäft einbringe. Finanziell bedeute das einen deutlichen Schuldenabbau für LANXESS, so Analyst Chris Counihan.Indes habe die US-Bank J.P. Morgan die MDAX -Titel auf "neutral" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen, was 44 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Mit der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Finanzinvestor Advent zur Übernahme des Hochleistungs-Kunststoffe-Geschäfts von Konkurrent DSM treibe der Chemiekonzern seine Portfolio-Optimierung weiter voran, habe Analyst Chetan Udeshi betont.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link