Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

53,60 EUR +0,04% (18.11.2020, 08:52)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (18.11.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - LANXESS: Ausbruchsversuch - ChartanalyseDie LANXESS-Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) markierte am 22. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 74,78 EUR und musste danach deutliche Verluste hinnehmen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Erst mit einem Tief bei 25,68 EUR habe am 19. März 2020 die Abwärtsbewegung gestoppt. Anschließend habe sich die Aktie auf ein Hoch bei 52,46 EUR erholt, das sie am 8. Juni 2020 erreicht habe. Dort sei sie in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Ausbruchsversuche im September und Oktober seien noch gescheitert. Aber in den letzten beiden Tagen habe der Wert deutlich oberhalb dieses Hochs aus dem Juni geschlossen. Zudem sei der Aktienkurs in das Abwärtsgaps vom 24. Februar 2020 zwischen 55,26 EUR und 53,86 EUR eingedrungen.Der Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 52,46 EUR scheine im dritten Versuch zu gelingen. Damit eröffne sich die LANXESS-Aktie weiteres Potenzial in Richtung 60,50 bis 62,75 EUR. Sollte die Aktie aber stabil unter 52,46 EUR zurückfallen, dann wäre auch der dritte Ausbruchsversuch gescheitert. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 42,00 EUR und damit an die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung der letzten Monate kommen. (Analyse vom 18.11.2020)Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:53,72 EUR +0,75% (17.11.2020, 17:35)