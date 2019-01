Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (11.01.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Das Unternehmen habe ein Aktienrückkaufprogramm (bis zu 200 Mio. Euro (ca. 4,5 Mio. Aktien, entspreche rund 4,9% des Grundkapitals); 14.01. bis spätestens 31.12.2019) sowie eine Erhöhung des deutschen Pensionsvermögens (200 Mio. Euro; Deckungsgrad der Pensionsverpflichtungen per 30.09.2018: ca. 58% (bisher: rund 49%)) angekündigt. Die Mittel hierfür würden aus dem Verkauf des 50%-Anteils am Joint Venture ARLANXEO (rund 1,4 Mrd. Euro) an den Partner Saudi Aramco (per 31.12.2018) stammen. LANXESS habe im Zusammenhang mit dem Mittelzufluss aus der ARLANXEO-Transaktion angekündigt, mindestens 400 Mio. Euro für (Wachstums-)Investitionen und Akquisitionen sowie rund 400 bis 500 Mio. Euro für die Reduzierung der Verschuldung (Finanzschulden, Pensionsverpflichtungen) verwenden zu wollen. Aktienrückkäufe sollten dann getätigt werden, wenn sich keine adäquaten Übernahmeobjekte finden lassen würden.Der Analyst sehe die jetzt angekündigten Aktienrückkäufe jedoch eher als Reaktion auf die Kursentwicklung der Aktie im Jahr 2018 (-36%) als den Verzicht auf Akquisitionen. Das Unternehmen habe auch nach dem Vollzug des nun angekündigten Aktienrückkaufprogramms weiterhin genügend finanziellen Spielraum, um akquisitorisch tätig zu werden, ohne das Investmentgrade-Rating zu gefährden. Der Analyst habe seine Prognosen für 2019 teilweise angehoben (u.a. berichtetes EPS: 3,68 (alt: 3,61) Euro; bereinigtes EPS: 4,24 (alt: 4,16) Euro).Das Votum für die LANXESS-Aktie lautet nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 45,00 auf 48,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 11.01.2019)Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:46,02 EUR -0,78% (11.01.2019, 10:32)