XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

54,80 EUR +1,07% (19.07.2019, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

54,96 EUR +1,29% (19.07.2019, 15:42)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (19.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS habe sich bereits in den vergangenen Monaten robuster gezeigt als die meisten anderen Sektormitglieder. Nun stünden die Papiere der ehemaligen Bayer-Tochter kurz vor einem frischen Kaufsignal. Ein Grund hierfür sei auch eine bullishe Studie der Deutschen Bank.So habe deren Analyst Robin Draeger seine Einstufung mit "buy" und das Kursziel mit 70,00 Euro bekräftigt. Interessant: In der Studie gehe er besonders auf das Lithium-Projekt des MDAX-Konzerns ein, das man zusammen mit Standard Lithium betreibe. Seiner Ansicht nach hätte alleine dies einen Wert von 1,5 Milliarden Euro beziehungsweise 5 Euro je Aktie.Durch den heutigen Kursanstieg würden die LANXESS-Anteile nur noch knapp unter dem Jahreshoch von 56,08 Euro notieren. Gelinge der Sprung über diese Marke, wäre anschließend die Bahn vorerst frei. Auf dem Weg bis in den Bereich von über 60 Euro lägen lediglich kleinere Widerstände bei 58,32 und 59,60 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: