ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (03.08.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Wiederholt habe die LANXESS-Aktie sich an ihren Rekordständen bei rund 70 EUR versucht, ein nachhaltiger Ausbruch sei ihr dabei aber nicht gelungen. Genau das wäre aber nötig, um neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Für wahrscheinlicher würden die Analysten indes ein Scheitern an den angeführten Barrieren halten. Schließlich signalisiere der jüngste "doji" gefolgt von zwei "shooting stars" den Kräfteverschleiß der Bullen über die letzten drei Monate. Das alte Allzeithoch bei 69,99 EUR erweise sich demnach als starker Widerstand, denn die letzten Tests dieses Widerstands seien jeweils mit Abverkäufen gekontert worden.Auch auf der Indikatorenebene würden die Ampeln auf "gelb" schalten. So nähere sich der MACD seiner Signallinie, was auf ein nachlassendes Momentum hindeute. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten ein Abgleiten unter das Tief des jüngsten "shooting stars" bei 64,81 EUR als Sell-Trigger definieren. Bei einer negativen Weichenstellung rücke zunächst das bisherige Jahrestief (59,89 EUR) in den Fokus, ehe die Hochs vom Juli 2015 und April 2014 bei 56,75/56,50 EUR den nächsten Auffangbereich abstecken würden. Letzterer harmoniere dabei bestens mit dem 38,2%-Retracement des Hausseimpulses von Februar 2016 bis Juni 2017 (56,24 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.06.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:66,61 EUR +0,70% (02.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:66,324 EUR -0,44% (03.08.2017, 08:35)