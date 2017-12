XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

63,35 EUR -0,74% (01.12.2017, 16:52)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

63,31 EUR -1,35% (01.12.2017, 17:07)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (01.12.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie: Ausbau der weltweiten Präsenz - AktienanalyseDer Vorstand sieht den Spezialchemie-Konzern LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) nach den Ergebnissen des dritten Quartals auf Kurs, 2017 das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte zu erreichen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das dritte Quartal 2017 sei für die Unternehmen der chemischen Industrie gut verlaufen. Insbesondere bei den Herstellern von Fein- und Spezialchemikalien hätten alle Zeichen auf Wachstum gestanden. Sie hätten von der weiter anziehenden globalen und deutschen Industriekonjunktur profitierten, was zu einer dynamischen Entwicklung der Nachfrage im In- und Ausland geführt habe. Die Produktion von Juli bis September sei dadurch sowohl im Vorquartals- als auch im Vorjahresvergleich deutlich höher ausgefallen. Ein Unternehmen aus dieser Sparte sei LANXESS. Der Spezialchemie-Konzern sei international präsent und widme sich in seinem Kerngeschäft der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven (Hilfs- oder Zusatzstoffe, die für die Herstellung von Produkten mit bestimmten Eigenschaften benötigt würden), Spezialchemikalien und Kunststoffen. Darüber hinaus sei LANXESS mit ARLANXEO, einem Joint Venture mit Saudi Aramco, der führende Anbieter für synthetischen Kautschuk.Im dritten Quartal 2017 habe LANXESS von höheren Absatzmengen profitiert, zudem habe sich die Akquisition von Chemtura positiv ausgewirkt. In allen Unternehmenssegmenten hätten die Umsätze über den Vorjahreswerten gelegen. Ein ähnliches Bild zeige sich beim EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen, das nur im Segment ARLANXEO aufgrund stark schwankender Rohstoffpreise sowie eines schwachen US-Dollar unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Dementsprechend sei der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum kräftig um 25,1% auf 2,4 Mrd. Euro gestiegen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen habe sich um 35,0% Prozent auf 347 Mio. Euro erhöht.Der Vorstand habe mit Blick auf die Ergebnisse des dritten Quartals festgestellt, dass sich der strategische Fokus auf die margenstarke Spezialchemie zunehmend auszahle. Zudem sei man in der neuen Aufstellung operativ sehr gut unterwegs. Die Prognose für das Gesamtjahr 2017 sei mit Vorlage der Quartalszahlen präzisiert worden: das EBITDA vor Sondereinflüssen werde nun in einer Spanne zwischen 1,25 und 1,3 Mrd. Euro erwartet.Die Analysten der DZ BANK beurteilen die laufende Restrukturierung - das Joint Venture ARLANXEO wird ab dem zweiten Quartal 2018 als nichtfortgeführtes Geschäft ausgewiesen, Wertsteigerung durch Chemtura-Übernahme, geplanter Zukauf der Phosphor-Additive von Solvay - positiv, da das Geschäft von LANXESS dadurch weniger zyklisch wird. Für das laufende Geschäftsjahr würden die Analysten erwarten, dass das Unternehmen das obere Ende der Spanne der Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen erreiche. Als mögliche Belastungsfaktoren sähen sie negative Währungseinflüsse sowie eine Abschwächung der weltweiten Konjunktur. (Ausgabe vom 01.12.2017)Börsenplätze LANXESS-Aktie: