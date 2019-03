XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

51,50 EUR +3,52% (19.03.2019, 17:27)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

51,52 EUR +3,87% (19.03.2019, 17:29)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.400 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (19.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Nachdem sich die LANXESS-Aktie über Wochen hinweg immer wieder erfolglos die Zähne an der 50-Euro-Marke ausgebissen habe, sei nun endlich der Anstieg darüber geglückt. Der Titel lege daher im heutigen Handel fast fünf Prozent zu und gehöre damit zu den größten Gewinnern im MDAX.Der Spezialchemiekonzern, der wie fast alle Aktien aus der Branche im Herbst noch unter den sich deutlich eintrübenden Konjunkturperspektiven sowie auch etwas unter dem anhaltenden Niedrigwasser im Rhein zu leiden gehabt habe, habe jüngst solide Q4-Zahlen präsentieren können. Rein charttechnisch betrachtet wäre der Weg nach oben nun vorerst frei bis zur 57-Euro-Marke.Die LANXESS-Aktie, an der Warren Buffetts Berkshire Hathaway mit 5,01 Prozent beteiligt ist, ist für konservative Anleger attraktiv (Stopp: 43,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze LANXESS-Aktie: