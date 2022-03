Unter anderem auch vor dem Hintergrund der asynchron laufenden Konjunkturdynamik hätten die europäischen Leitindices gestern mehrheitlich abgegeben, wobei der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit einem Kursverlust von mehr als 2,25% die schwächste Länderbenchmark der Eurozone gewesen sei.



Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag war durch ein Potpourri an unterschiedlichen Nachrichten geprägt, welche sich vor allem rund um den Ukraine-Krieg und Wirtschaftsdaten drehten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Hinblick auf den Faktor "Geopolitik" seien dabei u.a. die Erweiterung der russischen Sanktionsliste durch die USA auf über 400 Personen und Unternehmen sowie die Initiative zur Abnabelung von russischen Energiemärkten im Zuge des EU- und G7-Gipfels im Fokus gestanden. Zudem habe die Forderung Russlands vom Mittwoch nachgeklungen, in Zukunft die Gaslieferungen in Rubel verrechnen zu wollen, aus der sich zahlreiche Fragestellungen ergeben. Dies alles deute weiterhin auf Eskalation im Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und Russland hin. Etwas Rückenwind an den Aktienmärkten habe immerhin die Meldung von Präsident Selenskys Stabschef Yermark entfaltet, der bezogen auf die Friedensverhandlungen von "vorsichtigem Optimismus" gesprochen habe.Konjunkturell seien gestern vor allem die Einkaufsmanagerindex-Schnellschätzungen im Scheinwerferlicht gestanden. Für die Eurozone sei hier zwar im Gesamtindex nur ein leichter Rückgang verzeichnet worden, die Detaildaten seien aber aufschlussreich gewesen. So zeige sich sowohl bei den Inputkosten als auch bei den Verkaufspreisen der weiterhin extrem hohe Preisauftrieb. Die Zukunftskomponenten hätten zudem eine Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik in den nächsten Monaten erahnen lassen. Damit würden in Europa in den kommenden Monaten wohl weiterhin die "Stagflationsängste" genährt. Der Composite PMI für die USA sei hingegen gestern am Nachmittag um 2,6 Punkte auf 58,5 angestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2021. Damit zeige sich in den Umfragedaten klar, dass der Ukraine-Krieg der europäischen Konjunktur deutlich stärkeren Schaden zufügen werde, als jener der USA. Wie sehr der Wirtschaftsmotor in Übersee brumme lasse sich auch dadurch abschätzen, dass der niedrigste Wert an wöchentlichen Neuanträgen zur Arbeitslosenunterstützung seit 52,5 Jahren (!) veröffentlicht worden sei.