Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver.

(29.06.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst Steven Green von TD Securities:Der Aktienanalyst Steven Green von TD Securities empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) weiterhin zu kaufen.Eldorado Gold Corp. habe angekündigt, dass die Q2-Produktion der Kisladag-Mine in der Türkei deutlich geringer ausfallen werde als geschätzt. Wegen chemischer Probleme, die aber nur temporär seien, werde sich die Produktion verzögern. Das Management gehe aber von einer Normalisierung der Rückgewinnungsquote aus. Die in 2017 nicht produzierten Unzen seien insofern in 2018 zu erwarten.Neben einer reduzierter Produktionsplanung habe Eldorado Gold aber auch niedrigere Kosten in Aussicht gestellt.Abgesehen davon könnte die signifikante Kursschwäche der Eldorado Gold-Aktie das Risiko erhöht haben, dass die Aktionäre der Integra-Übernahme die Zustimmung verweigern würden. Analyst Steven Green hält ein solches Szenario aber für unwahrscheinlich. Auf die Bewertung würden sich keine signifikanten Auswirkungen ergeben.Börsenplätze Eldorado Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:2,29 Euro -4,14% (29.06.2017, 15:30)