Die Marktteilnehmer würden wegen der neuen Corona-Welle und dem nahenden Monatsschluss immer skeptischer. Laut den Experten der Société Générale halte die Risikoscheu der Investoren unter diesen Umständen an. Auch die USA sei von der erneuten Infektionswelle schon länger erfasst worden. Laut Jürgen Michels, Chefvolkswirt bei der BayernLB, herrsche an den Märkten aber auch weiter Unsicherheit vor den nahenden US-Wahlen. Eine Hängepartie beim Wahlausgang werde von Experten als weiteres bedeutendes Risiko gesehen.



Von Unternehmensseite seien am Mittwoch durchwachsene Nachrichten gekommen. Die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) habe sich der Marktschwäche vorbörslich mit einem Abschlag von 2,6% nicht entziehen können, auch wenn der Software-Konzern in seinem ersten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung verbucht habe. Kritische Stimmen habe es zum Ausblick gegeben, der laut dem Bernstein-Experten Mark Moerdler nur vorsichtig ausfalle. Anleger hätten sich hier offenbar etwas mehr erhofft, so der Experte.



Der Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) bleibe derweil schwer gezeichnet von der Corona-Krise und dem Problemflieger 737 Max. Der Konzern sei aber im dritten Quartal nicht so tief in die roten Zahlen gerutscht wie befürchtet, was von Investoren mildernd berücksichtigt worden sei. So habe sich die Boeing-Aktie vorbörslich mit einem relativ moderaten Minus von 0,8% dem marktbreiten Abgabedruck etwas entziehen können.



Ansonsten habe mit UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) auch ein offensichtlicher Gewinner der Corona-Krise berichtet. Der Logistik-Konzern habe im dritten Quartal weiter vom Paketboom profitiert. Der UPS-Aktie habe dies allerdings nicht nach oben verhelfen können. Zeitweise habe es nach einem Anstieg ausgesehen, zuletzt sei das Papier vorbörslich aber mit etwa 2% ins Minus gerutscht. Vor Handelsstart notiere die UPS-Aktie kaum verändert. (28.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kursrutsch an den Weltbörsen dürfte am Mittwoch auch am Handelsplatz New York weitergehen, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die sich zuspitzende Corona-Krise sorge zur Wochenmitte bei Anlegern weiter für große Ängste, v.a. wegen sich abzeichnender Lockdowns in Europa. Der Broker IG habe den Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) eine Stunde vor dem Start 1,7% tiefer auf 26.984 Punkte taxiert. Der Terminkontrakt auf den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe zuletzt deutlich im Minus bei 3.319 Zählern notiert.